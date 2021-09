Con l’arrivo dell’autunno il bagno al mare è un ricordo per la gran parte delle persone. Solo i pochi fortunati che vivono vicino al mare nel Sud Italia possono ancora pensare di immergersi nelle acque blu. Per tutti gli altri, però, da settembre, riapriranno le piscine. Di conseguenza la passione per il nuoto potrà continuare a essere coltivata. Ci sono, però, altri tipi di passioni che hanno a che fare con l’acqua. L’apnea è una di queste. Per ovvie ragioni, per imparare a praticare questo sport, bisogna iniziare in piscina. Esistono complessi natatori con vasche profonde una decina di metri dove poter apprendere tutte le tecniche, prima di spostarsi in mare.

Forse non tutti sanno che la piscina termale più profonda del Mondo è in Italia

Altrimenti, per chi non vuole correre rischi, c’è un altro luogo in cui poter sperimentare le bellezze dell’apnea. Certo, è un luogo artificiale, senza pesci, ma ha comunque un fascino particolare. Stiamo parlando della piscina termale di Montegrotto Terme, in provincia di Padova, che è entrata nel Guiness dei Primati, come la più profonda del mondo. Y 40 The Deep Joy, questo il suo nome. Progettata da un architetto visionario, Emanuele Boaretto, la piscina ha queste peculiarità. Una capacità di 4 milioni e 300 mila metri cubi di acqua dolce a una temperatura costante di 34 gradi.

Ci sono ben sei tipi di piattaforme diverse per sei profondità che variano dal metro e trenta, fino ad arrivare ai 15 metri. Nelle piattaforme più lontane dalla superficie dell’acqua ci sono gli anfratti che simulano quelli delle grotte naturali, permettendo agli apneisti di esplorarle come fossero vere.

La straordinarietà di tutto questo è però il canale creato all’altezza dei 15 metri che si immerge fino ai 42 metri di profondità. Un tubo dal diametro di 6 metri con all’interno un cavo d’acciaio che arriva fino al fondo della piscina.

Una galleria circondata dall’acqua

Forse non tutti sanno che la piscina termale più profonda del Mondo è in Italia, ed è probabile che immergersi dentro a questa struttura non sia da tutti. Tuttavia, Boaretto ha pensato anche questo. All’interno della piscina, infatti, c’è una galleria di ben tredici metri che permette di visitarla senza però aver contatto con l’acqua. In pratica una passatoia a forma di bussolotto, completamente circondata dall’acqua, in cui è possibile osservare gli apneisti in azione.

Una meraviglia architettonica che merita di essere visitata, che è stata la piscina più profonda del mondo per qualche anno. Dal 2014, anno della sua apertura, al 2019, quando è stata inaugurata quella di Mszczonow, alle porte di Varsavia, 45 metri di profondità. Questo primato, però, verrà presto battuto da quella di Dubai, che arriverà a 60 metri e la cui apertura è prevista entro la fine del 2021.