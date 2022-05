Molte volte pensiamo ad adottare un regime alimentare ipocalorico e a non eccedere con i cibi unti. Ci sono però valide alternative per cucinare senza grassi. In questo articolo vedremo come cuocere in modo leggero alcune pietanze.

Altro che olio e burro per una cottura senza grassi e per perdere peso senza rinunce, ecco cosa dovremmo usare

Per ottenere una frittata soffice ma senza ungere la padella con olio o burro, possiamo sostituire questi ultimi con un cucchiaio di acqua. Possiamo usare questa alternativa per la frittata o per le uova strapazzate. L’uovo può inoltre essere cotto anche in forno in uno stampino per muffin senza l’aggiunta di alcun grasso. Anche l’uovo a nuvola ha una cottura completamente senza olio. Dovremo dividere l’albume dal tuorlo. Monteremo a neve ferma gli albumi con un pizzico di sale e delle erbe aromatiche tritate finemente. Per un gusto imbattibile potremmo spolverare, invece, un po’ di zenzero. Prepariamo un rettangolo di carta forno su una teglia e vi posizioniamo i bianchi montati a neve creando un cratere all’interno. Qui faremo scivolare il tuorlo e metteremo in forno statico per 10 minuti a 180°.

Sostituire il burro nei dolci e nelle salse

Una valida alternativa al burro ma anche alla panna per la preparazione dei dolci è costituita dallo yogurt bianco magro.

La consistenza cremosa sarà perfetta per dare corpo ma allo stesso tempo ammorbidire gli impasti. Questa sostituzione è l’ideale anche per chi soffre di colesterolo e deve quindi evitare l’utilizzo di burro.

Ricordiamo però che il rapporto fra burro e yogurt non è di perfetta equivalenza. Occorre sempre una maggiore quantità di quest’ultimo: se la nostra ricetta prevede 100 grammi di burro dovremmo compensare con 130 grammi di yogurt.

Per rosolare senza olio

Per rosolare in padella il soffritto, possiamo sostituire l’olio e il burro con la birra. Naturalmente indichiamo una birra weisse, una qualità non impegnativa e abbastanza neutra dal punto di vista del gusto. Per preparare invece, un risotto degno di uno chef stellato possiamo usare un bicchiere di vino bianco al posto del burro.

Altro che olio e burro, per una cottura senza grassi e adatta a chi ha il colesterolo alto, yogurt e acqua sono ottimi sostituti.

