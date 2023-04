Barbie da collezione che valgono una fortuna: ecco le bambole che potresti avere in casa e che anche Johnny Depp colleziona!

Ci sono oggetti dal valore inestimabile che potresti aver conservato senza saperlo. Spesso sono vintage, ma anche alcuni modelli recenti possono fruttare soldi. Con le bambole, per esempio, potresti aver fatto centro. Infatti, alcune Barbie potrebbero farti guadagnare tantissimo e sono il desiderio proibito dei collezionisti. Scopri quali sono i modelli più ambiti e se anche tu ne hai qualcuno in soffitta!

La Barbie è certamente tra i giocattoli che hanno fatto la storia. È un ricordo nostalgico delle nostre mamme e un’assoluta icona senza tempo. Dal lancio del primo modello, avvenuto nel 1959, abbiamo visto passare decenni. Ma alcuni esemplari sono ancora di moda e potrebbero fruttare un tesoretto ai fortunati possessori. Per questo motivo, se hai del tempo a disposizione dovresti dare un’occhiata in casa. Con un pizzico di fortuna potresti aver conservato una bambola che vale tutt’ora un bel gruzzoletto!

La mania di Johnny Depp

I Vip sono stravaganti e a volte hanno hobby piuttosto singolari. La star americana Johnny Depp, per esempio, avrebbe ammesso di avere una passione profonda per le Barbie. All’inizio si divertiva a giocarci in compagnia della figlia. Ma col passare del tempo, la piccola se ne disinteressò.

Cosa che evidentemente non successe a lui, dato che ne conserverebbe un numero indefinito nel suo magazzino. E non si tratta solo di modelli che si trovano comunemente in negozio. Anche alcuni pezzi pregiati sarebbero in suo possesso, come le edizioni limitate.

Ecco le Barbie da collezione che valgono una fortuna: come riconoscerle

Le hanno vestite come i Vip, in abito di festa e accessoriate con collane e diamanti preziosi. Di Barbie ce ne sono un’infinità e non tutte sarebbero alla portata delle nostre tasche. Tra i modelli più costosi ci sono quello realizzato da Stefano Canturi (forse il più caro in assoluto) e la Barbie Pink Splendor, quasi introvabile. Parlando della storia recente, invece, si possono trovare pezzi più economici ma comunque interessanti.

Alcuni tra questi fanno parte della Mad Men Barbie collection, in ricordo dell’omonima serie televisiva degli anni 2000. Altri sono un tributo a personaggi famosi a livello internazionale. Pensiamo a quella che assomiglia a Jennifer Lopez, o al modello ispirato all’imprenditrice americana Iris Apfel.

In generale, le Barbie da collezione che valgono una fortuna si identificano grazie alle etichette. Ai giocattoli più ricercati e rari corrispondono le platinum label, limitate alle 5.000 repliche. Un gradino sotto ci sono invece le gold label, che contraddistinguono le edizioni fino a 20.000 esemplari. Ancora più comuni sono le silver label, mentre le meno pregiate si riconoscono per l’etichetta black o pink.