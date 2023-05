Col caldo i cibi vanno a male prima? 3 regole fondamentali per conservare a lungo pasta, frutta e verdura

Diciamo basta allo spreco di cibo (e di denaro) grazie a tre semplicissime buone abitudini che ti faranno capire come preservarne la bontà.

Sai davvero come conservare gli alimenti al meglio per non farli ammuffire prima del tempo? Bisogna fare molta attenzione in questi momenti, soprattutto durante le giornate più calde. Dopo le piogge battenti dei giorni scorsi, infatti, sembra finalmente arrivata la bella stagione. Le temperature sempre più alte fanno venire voglia di uscire e passare bei momenti fuori casa, ma c’è un piccolo problema. Quando il caldo diventa esagerato, può creare diversi effetti negativi. E non parliamo solo delle conseguenze negative che può causare alla nostra salute, soprattutto nel caso di bambini e anziani.

Anche il cibo può risentire di queste temperature e, quindi, ammuffire prima. A quanti di noi sarà capitato, almeno una volta nella vita, di buttare un alimento perché andato a male? In estate questo può accadere soprattutto ai prodotti alimentari che non vanno in frigo. Per evitare questi sprechi di cibo (e quindi anche di soldi) dovremmo tutti conoscere tre piccoli trucchetti casalinghi per far durare più a lungo gli alimenti. Dopo che li avremo sperimentati, non li abbandoneremo più.

Col caldo i cibi vanno a male prima? Ecco quali strumenti utilizzare per preservare la freschezza degli alimenti

Prendersi cura della propria casa non è così semplice. Anche in fatto di pulizie domestiche, ci sono tempistiche e procedure da conoscere. È importante, ad esempio, sapere ogni quanto tempo pulire il frigo o sbrinare il freezer. Queste, infatti, sono entrambe operazioni fondamentali per far funzionare al meglio i due elettrodomestici.

Un’altra materia da conoscere bene è la conservazione dei cibi. Soprattutto d’estate, è importante mettere in pratica alcuni accorgimenti, per evitare creazioni di muffe o moscerini e insetti vari.

2 azioni da fare appena apriamo un pacco di pasta

Partiamo da uno degli alimenti più amati dalle persone, ovvero la pasta. Che sia fresca o secca, è importantissimo sapere come conservarla dopo l’apertura. Per i più pigri, il trucchetto è molto semplice. Basterà chiudere al meglio il pacco con dello scotch o del nastro adesivo. In questo modo eviteremo che si formino nella confezione tarme alimentari, le classiche farfalline della pasta.

Se, però, vogliamo essere sicuri al 100% di conservare bene questo alimento, sarà bene trasferire la pasta rimasta in un barattolo di vetro con chiusura ermetica. Questa soluzione è ancora più sicura e garantisce una perfetta conservazione dell’alimento. Questo metodo è garantito.

Ecco come salvare frutta e verdura

Se col caldo i cibi vanno a male prima, in particolare frutta e verdura fresca, ecco cosa potresti fare. Appena arrivi a casa dopo la spesa, sarà meglio togliere frutta e verdura dalle confezioni originali, che potrebbero contenere dell’umidità. Dovremo, quindi, trasferire il cibo in confezioni ermetiche, anche questa volta, facendo attenzione ad un ultimo particolare. Bisognerebbe, infatti, asciugare gli alimenti qualora fossero umidi o bagnati.

Infine, ricordiamoci che è bene acquistare frutta ancora acerba se non avremo intenzione di mangiarla subito. Inoltre, sarà sempre meglio acquistare frutta e verdura intera, tendenzialmente più incline alla lunga conservazione.