L’armadio delle donne si riconosce subito perché solitamente è straripante di vestiti e ha quell’anta semi aperta dalla quale si affaccia qualche indumento in cerca di un po’ d’aria.

Infatti, al suo interno c’è una vera e propria folla di capi d’abbigliamento per ogni occasione.

Noi donne, si sa, dobbiamo essere pronte a tutto e spesso, nonostante le quantità, gridiamo un “non ho cosa mettermi”.

Tra tutti i vestiti, però, ci sarebbero alcuni must have che non dovrebbero mai mancare nel nostro guardaroba.

Per esempio, un blazer, come questo che vale oro per sfoggiare un look super trendy in primavera, una camicia bianca, l’intramontabile tubino nero, sneakers e pumps nude.

In questo elenco andrebbe aggiunto anche un jeans che ci calza a pennello come potrebbe essere proprio quello che scopriremo nell’articolo di oggi.

Questi jeans amatissimi tornano a spopolare perché stanno bene a tutte le donne, snelliscono le gambe e ringiovaniscono a 50 anni

Il pantalone in denim è iconico praticamente da quando è stato inventato, agli esordi del Novecento.

I jeans che conosceremo a breve, invece, sono stati i più amati dagli anni Ottanta agli anni Novanta dello stesso secolo. Oggi, però, tornano alla ribalta e la moda li ha eletti come pezzo forte del guardaroba.

Standing ovation per i “mom fit”, ossia per i jeans più indossati dalle mamme di tutti i tempi. “Adatti alle mamme” o per “mamme in forma”, a seconda della traduzione, i mom fit sono nati per essere comodi ma fashion.

Il modello si avvicina molto a un “regular” per vestibilità perché non è particolarmente aderente. Questi jeans, infatti, sono di puro tessuto denim e solitamente non hanno fibre elasticizzanti.

La loro gamba è dritta ma si stringe su polpacci e caviglia e poi cadono morbidi soprattutto nella zona delle cosce e dei fianchi. Nonostante ciò, hanno il potere di fasciare il sedere, valorizzando anche un lato B poco voluminoso.

Inoltre, hanno ben 3 doni che hanno fatto capitolare il cuore di ogni donna:

combaciano perfettamente con ogni silhouette, valorizzandola;

ringiovaniscono i look di chi ha superato gli “anta”;

hanno un effetto ottico snellente per le gambe.

Come ciliegina sulla torta, sono anche super versatili e possiamo indossarli sia di giorno sia di sera.

Consigli fashion

Quindi, questi jeans amatissimi tornano a spopolare e andranno a ruba proprio durante la primavera.

Con loro avremo sempre un tocco di stile in più, ma ecco qualche tips per indossarli al meglio.

Innanzitutto, dovremmo puntare su un modello a vita alta.

In questo modo avremo uno snellimento estremo e un girovita invidiabile.

Per valorizzarlo ancora di più, e fare pace con una vestibilità più morbida sui fianchi, la nostra alleata dovrebbe essere la cintura maxi.

Ancora, dovremmo scegliere un mom jeans cropped, in modo tale da lasciare la caviglia scoperta e slanciare otticamente tutta la figura.

Infine, per un look super chic, potremmo abbinarlo a un blazer, non eccessivamente over, e ad un bel paio di pumps, anche senza tacco 12.