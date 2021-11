Ogni segno zodiacale è contraddistinto da caratteristiche ben specifiche che gli sono proprie. Ad esempio, questi sono i 2 segni zodiacali più ordinati, precisi e puntigliosi. Mentre invece, questi altri sono i più affettuosi e, tra l’altro, due sono davvero insospettabili.

Affrontiamo ora il tema dal punto di vista di amicizia e fedeltà.

Si dice che l’amicizia è sacra. Ma sarà poi vero? Quante volte siamo stati pugnalati alle spalle proprio da coloro che ritenevamo amici fidati? Ma soprattutto, quanto spesso si è sentito di amici e amiche che hanno sedotto e poi addirittura soffiato il marito o il fidanzato dell’amica o amico del cuore?

Il concetto di tradimento

Parlare di tradimento sarebbe un discorso molto ampio e non è di certo questa la sede per affrontarlo. Né tanto meno abbiamo le risorse per poter approfondire la questione sotto determinati aspetti. Tuttavia, potremmo però limitarci a dire che ci sono persone più o meno predisposte a tradire. In genere, potrebbe trattarsi di soggetti che amano mettersi in mostra e fanno della seduzione la loro peculiarità principale. Altri, invece, serie, fedeli e composti, non soltanto mai si sognerebbero di tradire il proprio partner, ma neppure riuscirebbero a provare interesse ed attrazione per qualcuno che, dal canto suo, fosse già impegnato. È bene quindi fare particolare attenzione ai soggetti della prima specie.

Occhio alle donne, magari pure amiche, che appartengono a questi 4 segni zodiacali perché potrebbero fregarci mariti e fidanzati senza alcuno scrupolo

Ariete e Toro

Attenzione anzitutto alla donna Ariete. Ricordiamo che l’elemento dominante di questo segno è il Fuoco. Passionale e cacciatrice di natura, l’Arietina riesce in maniera molto naturale e senza sforzo ad attrarre e compiacere gli uomini. Insomma, riesce proprio a far perdere loro la testa!

Ancor più pericolosa è invece la donna Toro. Apparentemente calma e tranquilla, lei lavora in sordina. Quando punta un uomo, sa bene cosa fare per conquistarlo.

Se vogliamo tenerci stretto il marito o il fidanzato, l’oroscopo ci viene dunque incontro dandoci una mano. Infatti, occhio alle donne, magari pure amiche, che appartengono a questi 4 segni zodiacali perché potrebbero fregarci mariti e fidanzati senza alcuno scrupolo.

La lista continua

Molto misteriosa, la donna Scorpione colpisce e attrae proprio per questo suo modo di fare così intrigante.

Concludiamo l’elenco delle seduttrici pericolose con il segno della Bilancia. Esperte seduttrici, le donne di questo segno zodiacale sono molto affascinanti e ci tengono ad essere sempre molto curate. È piuttosto difficile non notarle e, per giunta, hanno anche una buona dose di carisma.

