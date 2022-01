Abbiamo già visto di quanto aumenteranno dal 1° gennaio le pensioni da 1.000 o 2.500 e 3.500 euro. Oggi andremo oltre per presentare le importanti novità introdotte dalla recente Legge di Bilancio 2022 sul fronte pensioni.

In attesa della riforma strutturale della materia, l‘Esecutivo ha apportato alcuni correttivi per il 2022. Presentiamo quelli riguardanti APE Sociale, anticipando che questi fortunati lavoratori possono andare in pensione a 63 anni nel 2022 con soli 32 anni di contributi. Vediamo di chi si tratta.

Le novità che riguardano APE sociale

APE sociale è l’anticipo pensionistico entrato in vigore nel 2017 a carico dello Stato ma erogato dall’INPS. La misura è rivolta ai lavoratori in difficoltà, con 63 ani di età e almeno 30 di contributi. L’importo massimo del vitalizio è pari a 1.500 euro.

Possono accedervi i disoccupati di lungo corso e chi assiste un coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap. Infine vi rientrano i lavoratori che svolgono mansioni gravose ed hanno versato almeno 36 anni di contributi.

Fanno eccezione invece gli operai edili e i ceramisti, che dal 1° gennaio possono andare in pensione a 63 anni e 32 anni di contributi anziché 36. Questo in virtù delle novità introdotte dall’ultima Manovra appena approvata.

Infine è stato eliminato il requisito dei 3 mesi dalla fine del godimento della NASPI.

Le originarie 15 categorie di lavori gravosi

Per il 2022, il legislatore ha prorogato la misura di un altro anno ed ha allargato la platea dei lavoratori usuranti. Alle originarie 15 categorie di lavori gravosi, infatti, ne sono state aggiunte altre 8. Le precedenti 15 attività usuranti o pericolose che davano diritto ad accedere ad APE sociale erano (e lo sono ancora):

operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e manutenzione edifici;

operai dell’agricoltura, della manutenzione del verde, della zootecnia e della pesca;

conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;

conciatori di pelli o di pellicce;

conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;

conduttori di mezzi pesanti e camion;

personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;

addetti all’assistenza personale di persone non autosufficienti;

insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;

facchini, addetto allo spostamento merci e assimilati;

personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;

operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;

pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;

lavoratori de settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti ad alte temperature non ricompresi nel D.Lgs. 6/2011;

marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marinai e in acque interne.

Questi fortunati lavoratori possono andare in pensione a 63 anni nel 2022 con soli 32 anni di contributi

Vediamo adesso le 8 nuove professioni appena introdotte ad integrazione dei lavori usuranti. Anche queste categorie di lavoratori potranno accedere ad APE sociale:

tecnici della salute;

operatori della cura estetica e professioni qualificate nei servizi alla persona;

professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;

professori di scuola primaria e professioni assimilate;

personale non qualificato impiegato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, aree pubbliche e simili;

alla gestione dei magazzini e mansioni assimilate;

conduttori di veicoli, macchinari mobili e di sollevamento, di impianti e macchinari analoghi;

artigiani, operai qualificati e agricoltori.

