Ci avviamo a passi spediti verso il 2022 e si sa con anticipo che non tutti i Bonus verranno riconfermati. Altri invece vedranno la luce nel nuovo anno come, ad esempio, il Bonus a beneficio di chi soffre di stress, ansia e attacchi di panico.

Facciamo il punto della situazione, quindi, ecco i fortunati lavoratori che riceveranno sostegni economici e Bonus anche nel 2022.

Il fondo spettacolo e auto

Nei giorni scorsi il Governo ha dato l’ok a un fondo di sostegno per alcune categorie di operatori economici. Il riferimento è a quelli del settore auto, turismo e spettacolo, più colpiti dalle conseguenze della pandemia.

Il fondo ha una dotazione da 150 milioni di euro ed è istituito presso il MISE (Ministero Sviluppo Economico). Ora bisognerà solo attendere l’approvazione della Legge di Bilancio ed entro 60 giorni i rispettivi Ministeri (Turismo, Cultura e MISE) predisporranno i decreti attuativi. Tradotto, nuovi Bonus in arrivo per queste categorie di operatori.

Tuttavia, anche se ad oggi non vi è alcuna ufficialità, secondo molti addetti ai lavori le novità non dovrebbero fermarsi qui. È probabile che l’Esecutivo disporrà qualche forma di aiuto anche ai lavoratori di questi settori, oltre che ai titolari di attività.

Pasticcerie e gastronomie

La Manovra contiene inoltre un fondo di sostegno a favore di pasticcerie ed enogastronomie. La misura erogherà aiuti e contributi a questi settori ed ha una dotazione di 20 milioni di euro per ogni anno del biennio 2022-2023. Tuttavia, per i dettagli dovremo attendere i futuri decreti attuativi.

Stop alla tassa sui tavolini

Un altro emendamento alla Manovra passato nelle ultime ore riguarda lo stop alla c.d. tassa sui tavolini per il primo trimestre 2022. Il riferimento è al CUP, Canone Unico Patrimoniale, l’ex Tosap/Cosap (occupazione di suolo pubblico, pubbliche affissioni e imposta comunale sulla pubblicità). L’imposta non si pagherà per i primi 3 mesi 2022 e la misura vale anche per i commercianti ambulanti.

Il Bonus genitori separati e il Bonus figli disabili

Nelle prime settimane del 2022 dovrebbe arrivare dall’INPS la modulistica per richiedere i due Bonus che hanno ricevuto da poco l’ok dal Governo. Uno riguarda il Bonus genitori separati, un contributo fino a un massimo di 800 euro mensili.

La misura sostiene i genitori lavoratori, separati o divorziati, che non riescono a garantire il mantenimento dei figli che vivono con l’ex coniuge. L’inadempienza deve essere legata alla pandemia. Infatti il Bonus prevede la perdita del lavoro o l’aver ridotto la propria attività dall’8 marzo 2020 per almeno 90 giorni, o una riduzione di almeno il 30% del reddito sul 2019.

Inoltre lo scorso 30 novembre è stato pubblicato il decreto riguardante il c.d. Bonus genitori con figli disabili (non inferiore al 60%). Questo sostegno è riconosciuto alle famiglie composte da un solo genitore o comunque monoreddito. L’importo và da un minimo di 150 fino a 500 euro mensili.

Nel 2022 prenderà il via il corposo pacchetto di misure che dovrebbero rivoluzionare le politiche attive del lavoro. Il riferimento è al Piano Nazionale Nuove Competenze (PNNC) che formerà lavoratori, disoccupati, giovani e i NEET. In questo caso, pertanto, non si tratta di sostegni economici veri e propri come per i Bonus.

Il PNNC si snoderà attraverso 3 strumenti: il Fondo Nuove Competenze (FNC), il Programma GOL (Garanzia di Occupabilità Giovani) il Sistema Duale. In sintesi, le misure formeranno gli aventi diritto al fine di agevolare il loro inserimento (o reinserimento) nel mondo del lavoro.

