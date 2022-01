Nel precedente report di fine ottobre facevamo notare come con un piccolo sforzo le azioni Softlab avrebbero potuto aggiornare i massimi annuali. Inoltre avevamo indicato in area 3,28 euro il livello oltre il quale sarebbe scattata la proiezione rialzista. Purtroppo le cose non sono andate bene per i rialzisti. Quindi, il fallito break rialzista mette in pericolo le azioni Softlab, ma i rialzisti hanno ancora molte frecce al loro arco.

Per capire che la situazione non è disperata per chi punta al rialzo basta dare un’occhiata al grafico seguente. Notiamo come le quotazioni di Softlab si siano appoggiate sul forte supporto in area 2,71 euro (I obiettivo di prezzo). La tenuta di questo livello potrebbe fare scattare un forte fase rialzista i cui obiettivi sono indicati dalla linea tratteggiata rossa. Una conferma in tal sensi si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 2,87 euro. In questo caso il titolo potrebbe dirigersi verso gli obiettivi rialzisti indicati in figura dalla linea tratteggiata rossa. Il più vicino si trova in area 3,16 euro (I obiettivo di prezzo). La massima estensione rialzista, invece, si trova in area 4,1 euro per un potenziale rialzo del 50%-

Dal punto di vista della valutazione secondo i multipli di mercato, Softlab risulta essere sopravvalutato qualunque sia la metrica utilizzata.

Avvertenze

Prima di concludere ricordiamo che la società è inserita all’interno della black list della Consob. Dopo alcuni mesi durante i quali la posizione finanziaria netta era stata in via di miglioramento, l’aggiornamento di dicembre ha mostrato un ritorno a una posizioni finanziaria netta in peggioramento vanificando tutti gli sforzi fatti nei mesi precedenti.

Il titolo Softlab (ex Acotel) (MIL:SOF) ha chiuso la seduta del 5 gennaio invariato rispetto alla seduta precedente a quota 2,89 euro.

Time frame settimanale