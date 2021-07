Le orchidee sono piante dalle foglie grandi e carnose, caratterizzate da fiori multicolore che generalmente durano a lungo, sia sulla pianta che in vaso.

I fiori possono essere di colori differenti ma solitamente sono tutti grandi, suggestivi alla vista e crescono orientati verso la luce.

Questa tipologia di pianta non è semplice da coltivare, ma se abbiamo la pazienza di rispettare le sue esigenze godremo delle sue meravigliose fioriture.

Basta solo 1 geniale mossa per avere orchidee rigogliose per tutta l’estate

Solitamente, le orchidee vendute come piante d’appartamento sono originarie di zone tropicali o sono ibridi ottenuti in vivaio.

Per questa ragione, sono molto sensibili alle alterazioni causate da condizioni di luce e temperature che possono rilevarsi non favorevoli al loro sviluppo ottimale.

Generalmente, benché controllare gli effetti di questi eventi sulla nostra pianta non risulti difficile, la stagione più calda dell’anno ci mette davvero alla prova.

In questo periodo possiamo spostarle all’aperto, sul balcone o sul terrazzo, ma sarà bene rispettare alcune condizioni.

Le orchidee devono ricevere il sole solamente nelle prime ore del mattino, possibilmente dalle 8 alle 11, e durante la sera dopo il tramonto.

È consigliato posizionare le piante in un sottovaso di diametro più grande, con un po’ di argilla espansa da tenere sempre umida.

Se abbiamo la disponibilità di un giardino, possiamo posizionare le orchidee sotto i rami più bassi di qualche albero, così usufruiranno di ombra e umidità create dalla pianta. Invece, se il nostro spazio esterno è esposto a sud, dove il sole batte maggiormente e c’è scarsa umidità, sarà meglio tenerle in casa.

È ideale posizionarle lontano dalle finestre e vaporizzarle costantemente con acqua non calcarea, altrimenti ne soffriranno.

Non tutti sanno che basta solo 1 geniale mossa per avere orchidee rigogliose per tutta l’estate, è importante averne cura.

Curiosità

Per la salute dell’orchidea sarebbe meglio posizionarla in vasi di plastica trasparente, proprio perché le radici necessitano di luce.

Nel momento in cui scegliamo il vaso, è bene sapere che questo deve garantire una corretta areazione ed ossigenazione, fondamentali per la pianta.

Approfondimento

Tutti dovremo avere questa straordinaria pianta in giardino per risolvere questo fastidioso problema