La festa degli innamorati si avvicina e molti di noi probabilmente stanno ancora decidendo con quale sorpresa stupire il partner.

Fiori, cioccolatini, profumi, gioielli, regali hi-tech non lasciano che l’imbarazzo della scelta, a patto di conoscere bene i gusti della nostra dolce metà.

Ci potrebbe anche essere chi non cede ai doni più materiali, preferendo invece puntare su gesti semplici ma inaspettati, come quello di preparare un’intera cena.

Del resto, quale modo migliore di festeggiare San Valentino, se non prendendo il partner per la gola, stuzzicandolo con goduriosi manicaretti?

In ogni caso, meglio avere una certa dimestichezza ai fornelli, se non vogliamo ritrovarci con un desolante panorama di alimenti scotti o bruciati.

È pur vero che ciò che conta è il pensiero, ma meglio non avventurarsi in territori sconosciuti, soprattutto se vogliamo fare davvero colpo.

L’alternativa è presto detta: ecco alcuni ristoranti romantici per San Valentino un po’ diversi da solito, che combinano l’esperienza culinaria con arte o panorami mozzafiato.

Finger’s A.R.T.S.

La nostra prima proposta cade nel territorio milanese, indubbiamente ricco di locali adatti ad ogni occasione e ad ogni palato.

Nel caso specifico, suggeriamo il ristorante Finger’A.R.T.S, ricavato all’interno del noto teatro Arcimboldi e capitanato dallo chef nippo-brasiliano Roberto Okabe.

Dal binomio arte- cibo si passa all’esperienza di gusto in cui la leggerezza della cucina giapponese sposa i sapori e i calori di quella mediterranea.

Con soli 15 euro, potremo concederci un aperitivo raffinato a base di vino e tartare: l’inizio perfetto per una serata indimenticabile.

Ecco alcuni ristoranti romantici per San Valentino per una cena da sogno a Milano, Roma o Napoli

Spostiamoci adesso a Roma, nel cuore della capitale e più precisamente in prossimità delle antiche Terme di Diocleziano, su cui si affaccia Palazzo Naiardi.

Caratterizzato da un’architettura dirompente e suggestiva, l’hotel trova il suo punto di forza in un’ampia terrazza da cui ammirare l’intero skyline della città eterna.

L’offerta gastronomica porta la firma dello chef Sinisgalli che, per San Valentino, propone una speciale degustazione corredata da grandi vini.

My Seacret

Chiudiamo il ventaglio di suggerimenti per la cena di San Valentino, con My Seacret, nuovo ristorante nei pressi del lungomare di via Caracciolo.

Ancora una volta, cibo e arte si incontrano: i delicati sapori del mare vengono gustati circondati dalle creazioni pittoriche e scultoree di artisti napoletani.

Un menu completo, dall’antipasto con ostriche al dessert a tema, vini inclusi, vale poco più di 60 euro.

Un’occasione da non perdere, soprattutto se scegliamo Napoli come destinazione per una mini fuga romantica, all’insegna dell’amore.

Ovviamente, questi elencati sono solo 3 dei tantissimi ristoranti italiani in cui è possibile passare una romantica serata di San Valentino, per celebrare l’amore e l’amore per il cibo.