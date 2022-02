Questo geniale piatto è assolutamente quello che ci vuole per festeggiare occasioni speciali come quelle in arrivo

Siamo tutti alla ricerca di novità per sorprendere i nostri commensali e come non soddisfare il palato e la vista con questo geniale piatto da gustare in ogni occasione.

Nel mese di febbraio oltre al carnevale viene festeggiato anche San Valentino. E proprio in questa occasione che possiamo concederci qualche minuto in cucina per stupire il nostro partner con un menù speciale ed economico.

Tra tutte le pietanze che si possono preparare, di certo non potrà mancare questa eccezionale insalata che si farà mangiare prima con gli occhi e poi con la bocca. Una preparazione semplice e d’effetto che non deluderà le aspettative.

Mentre per il dessert possiamo puntare su un classico dei dolci, il tiramisù ma con un ingrediente speciale.

Ingredienti per 2 persone

circa 250 gr di gamberetti;

un ananas media o piccola;

una manciata di pomodorini;

olio extravergine d’oliva;

insalata mista;

peperoncino;

aglio;

erba cipollina;

menta;

sale.

Questo geniale piatto è assolutamente quello che ci vuole per festeggiare occasioni speciali come San Valentino

Procedimento

Iniziare col prendere i gamberetti, sgusciamoli e puliamoli sfilando con cura anche il filino nero sul dorso. Dopo averli sciacquati con l’acqua, versarli in una padella antiaderente con uno spicchio d’aglio e un filino d’olio extravergine d’oliva. Far rosolare su fuoco vivo per bene i gamberetti fino a quando non saranno completamente cotti e metterli da parte.

Nel frattempo, prendere un ananas, lavarlo con cura, asciugarlo e tagliarlo in due così da ottenere un guscio dove riporre l’insalata. Il taglio è preferibile farlo verticalmente, ma se si preferisce, si potrà fare anche orizzontalmente ottenendo così 2 gusci da svuotare.

Quindi, prendere un coltello ed estrarre la parte callosa centrale che può essere cestinata e la polpa d’ananas cercando di ottenere dei cubetti che verranno utilizzati alla fine. Prendere i gusci d’ananas ricoprirli con pellicola per alimenti e riporre in frigo. Fare lo stesso con la polpa d’ananas estratta.

Adesso prendere la menta, l’erba cipollina e il peperoncino e tritarli con cura. Poi prendere i pomodorini, lavarli e tagliarli a cubetti.

Arrivati fin qui, si potrà prendere un recipiente capiente e versare l’insalata mista, i gamberetti oramai freddi, i pomodorini, l’ananas ed infine gli aromi. Mescolare il tutto con un filino d’olio e farcire i gusti di ananas.

