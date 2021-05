Gli ortaggi rappresentano un alimento molto versatile e perfetto da utilizzare come primo o secondo piatto. Per tale motivo la Redazione di Cucina di ProiezionidiBorsa intende illustrare un secondo piatto a base di zucchine davvero molto gustoso. Certamente questi deliziosi involtini di zucchine al forno sapranno conquistare per originalità e per il cuore filante. Prepararli è inoltre semplicissimo e le calorie non saranno un grosso problema.

Ingredienti per gli involtini di zucchine

a) Circa 3 zucchine di media grandezza;

b) 100 grammi circa di prosciutto cotto;

c) 100 grammi circa di emmental;

d) un uovo medio;

e) pangrattato q.b.;

f) formaggio grattugiato q.b.;

g) menta fresca q.b.;

h) olio d’oliva q.b.;

i) sale q.b.;

l) pepe nero q.b.

Procedimento per gli involtini ripieni di prosciutto e formaggio

Sicuramente questi deliziosi involtini di zucchine al forno sapranno conquistare per originalità e per il cuore filante. Ma come prepararli? Basterà dapprima tagliare le zucchine a fette sottili. Ogni fetta dovrebbe avere uno spessore di pochi millimetri. I più abili potranno tentare utilizzando il coltello oppure basterà usare una mandolina classica.

Stendere le fette, salarle e peparle. Poi adagiare sopra una fetta di prosciutto cotto e una sottilissima di emmental. La vera chicca sarà una fogliolina di menta sistemata nell’involtino. All’assaggio questo non solo risulterà filante, ma anche tanto fresco e perfetto pure per l’estate. Poi occorrerà arrotolarle e bloccarle con un normale stecchino di legno.

Chiusura e cottura

Bisognerà prima passare gli involtino nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato. È possibile anche effettuare una doppia panatura per renderli ancora più croccanti. Poi coprire una teglia con carta da forno e spargere qualche giro di olio d’oliva. Adagiare gli involtini, bagnare con altro olio e spolverare una manciata abbondante di formaggio grattugiato.

Consigliamo di cuocere gli involtini a forno ventilato e a una temperatura di 180 gradi per circa 20 minuti. Essi saranno pronti non appena la superficie apparirà ben dorata e croccante. Una volta sfornati è possibile anche servirli con qualche fogliolina di menta sparsa lungo il piatto in modo da richiamare l’aroma interno dell’involtino. Gustare ben caldi e ancora filanti.

Approfondimento

E per chi coltiva da sé le proprie zucchine consigliamo questa pratica guida che risolve un problema comune nella coltivazione di quest’ortaggio.