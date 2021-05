Con l’arrivo del sole e del caldo torrido, anche quest’estate diventa un problema esporre qualche pianta fiorita in terrazza o in giardino. Quei colori e profumi della natura, che danno gioia fin dal mattino, non durano mai più di tanto. Appena si alzano le temperature molte piante finiscono per seccare o non sopportare afa e scirocco, buttando in aria il lavoro svolto e soldi spesi.

Infatti, prima di fare qualsiasi scelta è bene informarsi su quali specie possiamo riporre più speranza in questi mesi, per avere fiori belli in balcone. Appena si sarà individuata la pianta da portare a casa, bisogna capire qual è la miglior esposizione per farla vivere al meglio. Un consiglio utile è quello di innaffiare in maniera corretta, evitare ristagni e usare acqua tiepida per non causare shock. In commercio e nei vivai esistono molte specie da poter disporre nel proprio giardino, che sopporteranno perfettamente le ore più torride.

Per vedere questi fiori meravigliosi e resistenti al caldo bisognerà aspettare l’estate ma con queste piante i balconi saranno eccezionali.

Begonia e Verbena

Una specie resistente, facile da coltivare sia in vaso che sul terreno, è la Begonia. Le sue fioriture con colori sgargianti durano tutta l’estate. Deve essere innaffiata e concimata regolarmente ed ha bisogno della mezza ombra. Sono moltissime varietà, quelle più conosciute sono sempre fiorite e vanno esposte in pieno sole. I suoi fiori riempiranno di profumo e doneranno un’aria piacevole.

La Verbena ha una forma più a cespuglio, cadente se si ripone nei vasi, quindi perfetta per chi vuole adornare e abbellire i balconi. Rosso, porpora, blu, bianco, la produzione dei colori dei fiori si prolungherà fino ad autunno, in maniera rapida. Una bellissima pianta che sembra anche avere un’azione antidepressiva.

Pentas e Ibiscus

Stella egiziana o Pentas, può essere piantata in vaso o in terra, ha dei bellissimi fiorellini a stella che riempiono le aiuole. Più sarà esposta al sole più fiorirà.

L’Ibiscus è una straordinaria pianta ornamentale da tenere in casa o fuori, con i suoi fiori delicati e particolari è molto ambita. Da giugno esploderà di colori vivaci, non appena il caldo arriverà.

