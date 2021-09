Oggigiorno, avere un computer portatile è essenziale. Che sia per lavorare, studiare o per restare in contatto con il Mondo, non possiamo prescinderne. Il problema è che molti notebook hanno prezzi oramai analoghi a quelli dei computer fissi. Se non siamo esperti informatici, è difficile capire se il prezzo pagato è effettivamente quello giusto. Per questo, Altroconsumo ha testato oltre 40 prodotti, tra i più venduti sul mercato, al fine di compararli sulla base di diversi parametri. Lo scopo è quello di stilare una classifica con i prodotti migliori, sulla base di qualità e prezzo.

Anche in questo caso troviamo sul podio quei prodotti che spesso trascuriamo, influenzati dalle mode del momento. Ma questi computer portatili super affidabili sono migliori di tanti altri pur costando molto meno. Grazie alla classifica che vedremo di seguito, saremo più consapevoli di quello che il mercato offre e potremo fare scelte più oculate ed economiche.

Come scegliere il PC perfetto senza spendere un patrimonio

I test di Altroconusumo mirano a confrontare i prodotti presenti sul mercato sulla base di parametri essenziali che vanno dalla qualità al prezzo. Per quanto riguarda i computer portatili, il test si è soffermato soprattutto sulle performance. Gli esperti hanno esaminato la qualità dello schermo in diverse situazioni di luce, così come la durata della batteria durante la navigazione Internet. Hanno altresì esaminato la quantità di rumore emessa dal PC, la qualità delle casse interne, le performance grafiche. Hanno esaminato, soprattutto, la facilità di utilizzo, per trovare il prodotto più adatto anche a chi non è avvezzo a utilizzare un computer. Per ultimo, ma non per importanza, hanno esaminato l’affidabilità del computer, misurata in termini di longevità. Sulla base di questi parametri, è nata la classifica dei computer migliori sul mercato per qualità e prezzo.

Questi computer portatili super affidabili sono migliori di tanti altri pur costando molto meno

Come anticipato, Altroconsumo ha testato oltre 40 prodotti presenti sul mercato. La classifica finale vede in prima posizione l’HP 15S-FQ2012NL, prezzo di listino: 699 euro. Subito sotto troviamo l’ASUS VIVOBOOK S14 S433EA-EB030T, che costa leggermente di più: 749 euro. A chiudere il podio c’è il DELL INSPIRON 15 5502, che costa 625 euro.

Anche l’ASUS ZENBOOK 14 UX425EA e il MICROSOFT SURFACE LAPTOP 3 13.5” 128GB (entrambi 799 euro) hanno ottenuto ottimi risultati. Il vendutissimo APPLE MACBOOK PRO 13″ M1 512GB, invece, compare solo in sesta posizione. Il prezzo, in questo caso, è sensibilmente più alto: 1.435 euro.

Poi la classifica continua; consultarla prima di scegliere può farci risparmiare soldi e future seccature.

