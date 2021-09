Per essere bravi cuochi non bastano ottimi ingredienti e tanta creatività. C’è un altro fattore che entra in gioco e che spesso viene sottovalutato: bisogna avere dei buoni utensili da cucina. Soprattutto, bisogna avere una buona padella. Le padelle antiaderenti hanno letteralmente rivoluzionato il mondo della cucina domestica. Grazie a loro cucinare è più semplice e possiamo utilizzare meno olio e meno burro. Purtroppo, però, non tutte le padelle antiaderenti funzionano come dovrebbero. Per questo è utile riportare una classifica stilata da Altroconsumo in seguito a un test fatto sulle principali padelle in commercio. Vediamo quali sono le migliori padelle antiaderenti per prezzo e qualità secondo questo test autorevole così da non incappare nel rischio di spendere soldi inutilmente. Infatti, se la padella antiaderente fa il suo dovere, può semplificarci la vita e migliorare la nostra cucina. Se invece non rispetta le premesse, può davvero farci impazzire.

Come deve essere quella perfetta

I test di Altroconsumo mettono alla prova i prodotti, al fine di orientare il consumatore verso la scelta ottimale. Per quanto riguarda le padelle antiaderenti, i parametri scelti dal test hanno a che fare con funzionalità ed efficacia del prodotto. Tra questi compare l’omogeneità della temperatura, che testa la distribuzione del calore per tre diversi fonti (gas, induzione ed elettrica). Compaiono anche la resistenza ai graffi, l’efficacia dell’antiaderenza, la solidità del fondo (che non deve deformarsi) e la temperatura del manico (che non deve alterarsi). Compare, infine, la facilità di utilizzo e la resistenza alle macchie. Perché è vero che anche se la padella è macchiata può benissimo continuare a svolgere il suo compito, ma l’occhio vuole sempre la sua parte.

Aggregando i dati ricavati circa questi parametri, si è arrivati a stilare una classifica finale delle migliori padelle in commercio.

Quali sono le migliori padelle antiaderenti per prezzo e qualità secondo questo test autorevole

Gli esperti hanno confrontato le padelle antiaderenti dal diametro di 24 centimetri più presenti sul mercato. I risultati vedono al primo posto padella Argo di Moneta, il cui prezzo si aggira intorno ai 21 euro. Di seguito troviamo la Kevalkad e la Oumbarling di Ikea, che hanno totalizzato ottimi punteggi nonostante i prezzi bassi: rispettivamente 4 e 13 euro. Eccellente anche la Etnea di Alluflon (19 euro circa). Salendo un po’ con i prezzi abbiamo la Madame Petravera di Bialetti e la Mythos di Tognana (entrambe 22 euro). La lista poi continua, passando in rassegna 23 prodotti. Se stiamo pensando di cambiare padella, è bene darle un’occhiata.

