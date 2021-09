Il tonno in scatola è forse l’alimento di ripiego per eccellenza. Quando non abbiamo tempo di cucinare o il frigorifero piange miseria, una scatoletta di tonno può salvarci il pranzo. Eppure, come per tutti i cibi inscatolati, bisogna andarci cauti. Molto tonno in scatola nasconde insidie sia a livello nutrizionale che per quanto riguarda i metodi produttivi. Da qui nasce l’esigenza di Altroconsumo di stilare una classifica dei migliori prodotti sul mercato. Pochi acquistano questi marchi di tonno in scatola ma sono i migliori per qualità e sostenibilità secondo i risultati del test sottoposto dall’associazione di consumatori.

Qual è l’identikit del tonno in scatola sano e sostenibile

Il test di Altroconsumo mira a orientare il consumatore nella scelta più sana, conveniente e oculata. Per quanto riguarda il tonno in scatola, i parametri sottoposti a valutazione sono stati principalmente due. Il primo è il grado di sostenibilità, ossia: come è stato pescato il tonno? Per saperlo basta leggere attentamente l’etichetta (cosa scontata, forse, ma che molti consumatori non fanno). Nell’etichetta è precisata la zona di pesca, con la dicitura Zona FAO. Alcune zone sono consigliate, come: FAO 61, 71, 81. Altre, invece, sono sconsigliate, come: FAO 31, 34, 41, 47, 51, 57.

Anche il metodo di pesca è un fattore importante. Il meno sostenibile è anche il più utilizzato. Parliamo del così detto FAD, la pesca con reti che non fa selezione, dunque causa centinaia di morti “inutili” tra i pesci. Stesso discorso vale per con i palamiti. Metodi di pesca sostenibili sono, invece, la pesca a canna e quella a reti su banchi liberi (diversa dal FAD).

Il secondo parametro riguarda proprietà e valori nutrizionali, facciamo attenzione al peso netto del prodotto (quanto pesa il tonno senza olio). Più alto sarà, più quel tonno sarà conveniente a parità di prezzo. Infine, cerchiamo di acquistare il tonno in scatola con meno olio e meno sale. Risulterà meno grasso e, di conseguenza, più sano.

Pochi acquistano questi marchi di tonno in scatola ma sono i migliori per qualità e sostenibilità

Dall’analisi incrociata di questi due parametri e dei prezzi dei vari marchi, nasce la classifica stilata da Altroconsumo. Nella lista compaiono 24 marchi di tonno in scatola. Come spesso avviene, i migliori risultano quelli di marchi che spesso lasciamo sugli scaffali.

Al primo posto vediamo il tonno all’olio d’oliva di Athena (marchio Eurospin). Lo seguono sul podio il tonno Ardea e il tonno Nixe (marchio Lidl). La classifica continua con Selex, Mareblu, Coop, Carrefour, Nostromo, Maruzzella e Palacio de Oriente. Queste sono le migliori scatolette di tonno, secondo i consumatori.

Approfondimento

Quali sono le migliori padelle antiaderenti per prezzo e qualità secondo questo test autorevole.