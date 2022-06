In molte occasioni è richiesta la scarpa con il tacco, ma la location non sempre è propriamente adatta a questa tipologia di scarpa. E quindi, puntualmente, il nostro tacco affonda nella terra. Questo ad esempio accade molto spesso quando andiamo a dei matrimoni che sono allestiti in degli spazi bellissimi, ma il terreno è fragile.

Se indossiamo delle scarpe che hanno un tacco largo sicuramente sarà più facile camminare, perché questo non sprofonderà nella terra. Se, però, il tacco è a spillo, al 99% questo rimarrà incastrato nel verde.

Oltre ad essere scomodo muoversi, e quindi dovendo camminare praticamente in punta, il tacco potrebbe rovinarsi. Un tacco rovinato di una bellissima scarpa è l’ultima cosa che desideriamo. Magari sono le nostre scarpe preferite oppure sono delle scarpe che abbiamo comprato facendo molti sacrifici perché costano molto.

Fortunatamente c’è un oggetto che ci aiuta a preservare le nostre scarpe e a camminare anche sulla terra senza rimanere incastrate. E se all’orizzonte abbiamo un matrimonio e non sappiamo quale scarpa scegliere, ce ne sono alcune che sono semplicemente incantevoli.

Le scarpe con il tacco non saranno più un problema sui prati verdi grazie a questo oggetto

Il problema di affondare nella terra, infatti, si può risolvere facilmente. Basta un oggetto piccolino che possiamo mettere anche in borsa.

Stiamo parlando dei salvatacchi, dei piccoli oggetti a forma di disco dove inseriamo la punta del tacco. Questi andranno ad aumentare la superficie di posa della scarpa e il tacco non finirà nella terra.

Sono veramente degli oggetti molto piccoli e per di più trasparenti. Quindi, quando li indossiamo, nessuno li noterà. Soprattutto se il vestito che abbiamo scelto è lungo.

Molte scarpe con il tacco, però, sono nere. E un oggetto trasparente potrebbe notarsi, per questo motivo ci sono anche i salvatacchi neri. In questo modo saranno dello stesso colore del tacco.

Dove si possono trovare

Questi oggetti possiamo acquistarli tranquillamente online. Solitamente vengono venduti a pacchi, non singolarmente. E in realtà questo potrebbe essere molto utile perché, se abbiamo organizzato un matrimonio, possono essere dati alle nostre ospiti prima che si blocchino sul prato. Un’idea molto originale che le renderà sicuramente molto felici. Perché magari non hanno avuto modo di pensarci.

Altra idea molto originale è quella di distribuire delle ciabatte. In questo modo avranno un cambio scarpa per i momenti di festa. E così le scarpe con il tacco non saranno più un problema se abbiamo con noi i salvatacchi.

