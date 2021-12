Succede sempre che, nelle occasioni importanti che ci troviamo ad affrontare, una macchia indesiderata faccia capolino e bella mostra sul nostro abito appena acquistato. O che nella routine quotidiana, alcune macchie diventino rivelatrici (le camicie sporche di rossetto…). A volte le macchie ce le ritroviamo lì, senza avere idea di come ci siano arrivate. Altre volte invece siamo assolutamente consapevoli di quel momento preciso e lo riviviamo, con orrore, al ralenty senza peraltro poter fare nulla.

Dobbiamo pertanto trovare dei rimedi rapidi ed efficaci che siano in grado di eliminare quella macchia. Possiamo dare alcuni consigli. Ecco allora che togliere le macchie ostinate di grasso dai vestiti sarà un gioco da ragazzi con questo infallibile prodotto.

Senza macchia e senza paura

Partiamo dal presupposto che non tutte le macchie sono uguali. Hanno delle caratteristiche chimiche tali da richiedere dei rimedi specifici. Abbiamo per esempio visto in un precedente articolo la soluzione per rimuovere velocemente le macchie di catrame piuttosto ostinate. In altre parole, non esiste il rimedio perfetto per eliminare qualsiasi macchia dai nostri vestiti. Un’altra importante componente da tenere in considerazione è il tessuto.

Le fibre dei tessuti possono trattenere le macchie in maniera differente e possono reagire in maniera differente rispetto allo smacchiatore che intendiamo usare. I tessuti in fibra sintetica per esempio sono più facili da smacchiare rispetto a un maglione di lana, ma potrebbero facilmente rovinarsi con uno smacchiatore non adatto.

In generale, sarebbe meglio tentare di rimuovere la macchia appena possibile, in modo che non si fissi al tessuto. Inoltre bisognerebbe evitare di utilizzare acqua calda o asciugacapelli, perché il calore facilita il fissaggio alle fibre. Utilizzare pertanto, come primo approccio, dell’acqua fredda.

In linea di massima, considerando la composizione della macchia, vale l’adagio del simile che scioglie il simile. Pertanto, le macchie di grasso (olio, burro o grasso della catena delle bici) possono essere tolte con del grasso (per esempio con dell’olio). Una soluzione efficace è quella di tenere sempre in casa una bottiglia di benzina avio smacchiatore (differente dalla benzina normale), che si compra al supermercato nel reparto degli smacchiatori.

Prima di applicare la benzina avio smacchiatore direttamente sulla macchia, fare una prova sul tessuto, in una posizione interna, non visibile. In questo modo potremmo valutare l’impatto sul tessuto. Una volta confermata la possibilità di utilizzo, utilizzare un panno imbibito di benzina avio smacchiatore e applicarlo sulla macchia, strofinando delicatamente. Quando il prodotto sarà evaporato, la macchia sarà sparita.