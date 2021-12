I regali di Natale sono una grossa incognita per molti di noi. È davvero difficile capire cosa potrebbe piacere a quell’amico o parente che non si vede da una vita. La missione diventa poi al limite dell’impossibile quando si tratta di soddisfare qualcuno che sembra possedere davvero di tutto.

Ma una via d’uscita esiste. Infatti, vi sono delle idee carine e utili che possono farci risparmiare un bel po’ di soldi. A dispetto del prezzo basso, sapranno sorprendere e soddisfare anche i destinatari più incontentabili.

Stupiamo con classe a Natale con 7 regali sotto l’albero economici e originali per tutti

La prima idea che vogliamo proporvi è il cofanetto con oli essenziali. Una bellissima idea per profumare ogni ambiente della stanza. Gli oli essenziali sono un formidabile rimedio naturale per sbarazzarsi dei cattivi odori e rilassarsi.

Una bella confezione regalo potrebbe essere l’idea perfetta per i nostri genitori o quell’amica particolarmente attenta agli odori in casa. In commercio se ne trovano tanti. Con un prezzo attorno ai 20 euro potremmo portare a casa un prodotto di qualità.

Set sali da bagno

Non c’è niente di meglio che abbinare agli oli essenziali un bel set di sali da bagno. Oltre che spargere un profumo inebriante per la stanza scioglieranno i nervi tesi. Così passeremo il tempo nella vasca in totale relax. Basta scioglierne un po’ nell’acqua calda e godersi il bagno in armonia. Online si trovano a un prezzo vicino ai 20 euro.

Tazza con segno zodiacale

Perfetta per la nostra dolce metà, questa tazza personalizzata sarà un piacevole pensiero per festeggiare al meglio il Natale. Si può utilizzare per bere una buona tazza di caffè o tè caldo o semplicemente come soprammobile. È acquistabile singolarmente o in set, a un prezzo decisamente accessibile.

Bicchieri da cocktail

Chi ama i drink o del buon vino non saprà resistere a questi elegantissimi bicchieri. Consigliamo in particolare i modelli in acciaio inox rivestiti di rame, originali e raffinati. Nonostante le apparenze, non sono per nulla costosi. Infatti, potremmo aggiudicarceli con una spesa inferiore ai 30 euro a coppia.

Salvadanaio con display

Per insegnare il risparmio ai nostri figli non c’è niente di meglio di un salvadanaio che conti i soldi messi da parte. Lo schermo integrato ci permetterà di sapere sempre quanto stiamo conservando. In commercio ci sono modelli pratici e resistenti anche a meno di 20 euro.

Portagioie

Se la nostra amica va pazza per i gioielli tanto da averne a vagonate, apprezzerà sicuramente questo regalo. Un carinissimo portagioie è la soluzione perfetta per riporre e conservare collanine, orecchini e altri preziosi. In un batter d’occhio avremo tutto a portata di mano e senza creare confusione nel cassetto.

Cesto natalizio

Non poteva mancare il classico dei classici: il cesto natalizio gourmet. Sarà scontato, ma è l’idea migliore quando proprio non si sa cosa regalare. Un buon cesto con vino, cotechino e una forma di parmigiano farebbe la felicità di chiunque. Nonostante il prezzo medio elevato, vi sono confezioni particolarmente economiche.

Dunque, stupiamo con classe a Natale con 7 regali sotto l’albero economici e originali per tutti.