È tempo di fare le cosiddette pulizie di primavera. Con la bella stagione, oltre alle solite pulizie di tutti i giorni, si fanno anche quelle faccende domestiche più impegnative. In questo periodo, si coglie infatti l’occasione del cambio di stagione degli armadi per dedicarsi a quei lavori domestici che spesso si trascurano. Spesso si va anche in cantina o in soffitta per riporre scarpe molto pesanti o attrezzature particolari, come quelle per lo sci che, fino al prossimo anno, non ci serviranno più. In queste occasioni, val la pena soffermarsi un po’ e dare un’occhiata in giro. Spesso, infatti, in cantina o in soffitta, si potrebbero fare sorprese davvero molto piacevoli. A volte si ritrovano oggetti che neppure ricordavamo di avere. Per non parlare delle vecchie fotografie, che aprono immediatamente la scatola dei ricordi che è nella nostra mente.

Ma, lasciando da parte le emozioni, vecchi reperti, oggigiorno, potrebbero valere tanti soldi. Non stiamo parlando di pezzi d’antiquariato o di opere d’arte. Ad esempio, questa videocassetta varrebbe circa 20.000 euro. I collezionisti sarebbero poi disposti a pagare cifre astronomiche per avere queste Barbie. In questo articolo rimarremo sul tema giochi. Ci sono infatti molti giocattoli degli anni ’80 e ’90 che, oggi, potrebbero davvero svoltarci la giornata.

Questi 3 vecchi giochi valgono oro e potremmo trovarli in soffitta, cantina e armadi durante le pulizie di primavera

Molte persone amano conservare qualsiasi cosa. Come già abbiamo visto, spesso questo atteggiamento riserva grandi sorprese. Se quando eravamo piccoli, o già ragazzini, ci siamo rifiutati di buttare o dare via alcuni giochi, oggi potremmo ricavarci un bel gruzzolo. Ovviamente, non tutti i vecchi giocattoli sono preziosi e hanno un certo valore. Alcuni però sì. Andiamo quindi a scoprirne ben 3.

Cominciamo dal Tamagotchi. L’animaletto digitale che andava accudito come un animale domestico in carne ed ossa. Oggi, un Tamagotchi nella sua confezione originale può valere fino a 3.000 dollari. Continuiamo sul versante tecnologico e parliamo del Game Boy Nintendo, il videogioco per eccellenza degli anni ’90. Di media, un Game Boy originale può avere un valore che va dai 750 ai 1.500 dollari. L’edizione speciale del Game Boy placcato oro arriverebbe invece a 25.000 dollari.

Dopo aver visto dei videogiochi, andiamo quindi a scoprire un altro gioco che potrebbe valere una fortuna. È il caso dei Furby, animaletti simil peluche, robotici e interattivi. Irruppero sul mercato nel 1998 e tutti i bambini ne volevano assolutamente uno. All’epoca era un gran bel regalo e costava circa 35 dollari. Oggi, però, un Furby vale ben di più. Nella sua confezione originale può infatti arrivare a valere 900 dollari circa. E allora, controlliamo sempre bene nelle soffitte polverose e in cantina perché questi 3 vecchi giochi valgono oro.

