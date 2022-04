Pulire i vetri è davvero faticoso e scocciante, specialmente per coloro che hanno casa con tante o grandi finestre. L’impresa diventa ancora più ardua quando, dopo averle pulite, scorgiamo quei fastidiosissimi aloni che non riusciamo proprio a far andare via. I vetri si sporcano facilmente per via degli eventi atmosferici, le impronte dei bambini e degli animali, cose che rendono questa impresa a volte proprio impossibile.

I vetri delle finestre, in genere, vanno puliti ogni mese in inverno e ogni due settimane in estate, o comunque ogni volta che li vediamo opachi oppure con tante piccole macchioline.

Per poterli pulire dobbiamo saper scegliere il giorno giusto, cioè quello senza pioggia. Anche il momento corretto è importante e deve capitare quando i vetri non sono colpiti direttamente dai raggi del sole, altrimenti, terminata la pulizia, li vedremo pieni di aloni. Prima di procedere con la pulizia dei vetri è bene spostare i mobili o gli oggetti che sono di intralcio. Riparare il pavimento dalle eventuali gocce d’acqua con un tappetino, degli stracci o dei fogli di giornale.

Pulire i vetri ed averli splendenti non è mai stato così semplice come con questo rimedio della nonna

Per rendere questo lavoro meno faticoso ed ottenere degli ottimi risultati esiste un rimedio della nonna davvero efficace. Prima di procedere, se i vetri sono particolarmente sporchi è meglio spolverarli con uno straccio o un piumino.

Ingredienti da usare:

a) 1 tazza di acqua;

b) 2 gocce di detersivo per i piatti;

c) 1/3 di tazza di aceto bianco.

Questa miscela di tre ingredienti renderà i nostri vetri brillanti e privi di aloni. Munirsi di uno spruzzino e versarvi all’interno i tre ingredienti. Prima l’acqua, poi l’aceto e in ultimo le due gocce di detersivo per piatti. Mescolare e spruzzare la soluzione direttamente sui vetri, per poi pulire con un foglio di carta assorbente, tipo quella da cucina, è in ultimo con un foglio di giornale. La carta assorbente aiuta a velocizzare l’operazione e il foglio di giornale è tra i metodi più consigliati per non lasciare tracce di detersivo, pelucchi o aloni, come a volte invece accade con i normali stracci. Questo consigliato è un ottimo metodo per poter pulire i vetri ed averli splendenti.