A pochi chilometri dall’Italia si trova uno stupendo borgo medioevale a strapiombo sul mare meta di vacanza del celebre Walt Disney

Abbiamo sempre scritto, detto e pensato che l’Italia sia il Paese più bello del Mondo. Per i suoi paesaggi, le sue montagne, il mare, le numerose città d’arte e i borghi medioevali. Questo, però, non toglie che anche altrove si possano comunque trovare delle località piacevoli da visitare. Specialmente ora, con l’arrivo delle festività di aprile.

Oggi proporremo un borgo che sorge a pochi minuti di macchina dal confine italiano di Ventimiglia. Una delle tantissime località che contraddistinguono una terra francese, che, però, consideriamo un po’ anche nostra. Stiamo parlando della magnifica Costa Azzurra.

Sono poco più di venti i chilometri da percorrere dal confine di Ponte San Ludovico. Bisognerà fare qualche metro in salita per arrivare alla splendida Eze, abbarbicata su uno sperone di roccia. È, infatti, il più piccolo villaggio del territorio che ha in Nizza e Cannes le sue città principali. Ha conquistato il cuore del celebre Walt Disney, che era solito passarci le vacanze. Un altro vip, The Edge, il chitarrista del famoso gruppo rock irlandese U2, ha convolato qui a nozze con la sua amata.

In questo periodo, il piccolissimo borgo francese può già godere di un clima mite, ideale per visitarlo. Basterà un paio d’ore per godere delle sue bellezze, per poi scendere sulle spiagge e concludere così la giornata. Può essere un luogo tranquillo e ideale in cui sostare, per poi godersi alcune delle principali località della costa.

Il contrasto tra le antiche e medioevali costruzioni in pietra e i coloratissimi fiori che le addobbano è sicuramente una delle cose più suggestive di Eze. Le sue strette e pittoresche stradine, con le botteghe artigianali e i profumi tipici provenzali conquisteranno chiunque la voglia visitare. Il panorama dal punto più alto del borgo, poi, lascerà davvero senza fiato.

Arrivati a Eze, possiamo posteggiare la macchina nel grande parcheggio situato a valle, per poi raggiungere il borgo attraverso una salita non particolarmente complicata. La prima attrazione che suggeriamo di visitare è il giardino esotico, all’interno del quale si possono ammirare numerose specie vegetali. Con poco più di 5 euro si può entrare e, passeggiando in mezzo a tantissime tipologie di piante, tra cui splendidi cactus, si può arrivare alla terrazza. Denominata “Un balcon sur l’Azur”, a 430 metri sul livello del mare, domina l’intera costa e da qui si possono fotografare delle magnifiche cartoline.

All’interno del giardino si possono anche ammirare le rovine di un antico castello medioevale che dominava la vallata circostante. Spostandoci pochi metri più sotto, nel centro storico, arriviamo alla neoclassica Chiesa di Nostra Signora dell’Assunzione, per poi procedere fino alla Cappella della Santa Croce, che si pensa possa essere l’edificio più antico dell’intero borgo.

La via verso il mare

Infine, attraverso il cammino dedicato al grande filosofo Nietzche, si può arrivare al mare sottostante. Due chilometri di percorso in mezzo a una profumatissima e colorata natura per giungere alla spiaggia cittadina. Si pensa che proprio questo cammino abbia ispirato la terza parte della celebre opera Così parlò Zarathustra.

A pochi chilometri dall’Italia si trova questo magnifico borgo abbarbicato su una roccia con vista Costa Azzurra. Eze, a un tiro di schioppo dal Principato di Monaco, un luogo magico che merita davvero una sosta.

