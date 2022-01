Molti si chiedono come andrà l’anno che è appena cominciato. Per avere una prima risposta, l’unico modo è interpellare le stelle. Gli astrologi fanno gli straordinari a inizio anno, visto che tutti i segni zodiacali si rivolgono all’oroscopo per sapere come sarà il loro prossimo futuro. Come sempre, l’oroscopo può dare una risposta solo parziale e fortemente influenzata dalla determinazione di ciascuno di noi. Ma le stelle hanno sempre dei suggerimenti da dare. Nel cielo sembra esserci già un cammino tracciato per tutti i segni dello zodiaco.

Per quanto riguarda l’inizio del 2022, le stelle premiano in particolare 3 segni zodiacali. Ma attenzione perché questi 3 segni zodiacali hanno tempo fino al 31 gennaio per attirare valanghe di soldi e fortuna. Gli astri cambiano con la stessa rapidità e imprevedibilità del vento. Per questo, chi ha il favore della sorte deve sfruttarlo al meglio, finché ce n’è.

Il primo segno zodiacale baciato dalla buona sorte durante questo mese è il Leone. I nati sotto il segno del Leone, in questo periodo, hanno per la testa centinaia di buoni propositi e l’occasione di realizzarne già alcuni. L’abbondanza di idee è un segnale degli astri, che ci suggeriscono di vivere appieno questo momento e sfruttarne i favori. Dunque, il mese di gennaio può essere la base solida per un anno ricco di soddisfazioni economiche e famigliari.

Gennaio favorevole anche per i nati sotto il segno del Cancro. I Cancro hanno probabilmente concluso sottotono il 2021. Ma dal primo giorno del nuovo anno il vento è cambiato. Fino al 31 gennaio, gli astri appaiono allineati per questo segno, che potrà sfruttarne i favori nel lavoro e anche in amore. Le ansie e le tensioni di un tempo sembrano svanite e la fortuna durerà se sfruttata con saggezza.

Nel mese di gennaio, largo ai padroni di casa

Infine, questo gennaio la fortuna bacerà i Capricorno, i veri padroni di casa. Alla porta dei nati sotto il segno del Capricorno (dal 22 dicembre al 20 gennaio), in questo mese, busseranno tante nuove opportunità. Influenzato anche dalla posizione benevola del Sole, il gennaio dei Capricorno potrà essere memorabile. Se sfruttate bene, le opportunità porteranno gratificazioni in campo lavorativo. Per l’amore: ci sarà da attendere un po’, ma arriverà.

