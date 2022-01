La pandemia causata dal Covid 19 ha stravolto il nostro tessuto sociale, cambiando anche le abitudini più normali. Anche il mondo del lavoro ha subito grandi stravolgimenti, basti pensare all’introduzione massiccia dello smart working. Ma il lavoro da casa non è sempre concesso ai lavoratori pubblici e privati, che dunque possono avere grandi disagi dalla pandemia. Pensiamo per esempio a quei genitori che hanno un figlio minore di 14 anni positivo al Covid 19 o fermo a casa in quarantena. Fin da subito lo Stato ha pensato a un congedo parentale per tutelare i genitori in questi casi. L’agevolazione, però, era in scadenza alla fine dello scorso anno.

Ma l’8 gennaio è arrivata la possibilità di un nuovo permesso dal lavoro retribuito per questi lavoratori pubblici e privati che faranno domanda all’INPS entro marzo. Si tratta dell’ufficializzazione della tanto agognata proroga del congedo parentale. In questo modo, i genitori di minori positivi al Covid 19 o in quarantena avranno un permesso speciale per rimare a casa con i loro figli.

Sebbene una circolare ne anticipasse le novità, l’ufficialità del nuovo congedo parentale ha tardato ad arrivare. Dall’8 gennaio, però, la notizia è ufficialmente confermata, pubblicata anche dall’INPS tramite i suoi canali.

Il nuovo congedo parentale sarà destinato ai lavoratori pubblici e privati genitori (conviventi) di minori di 14 anni, positivi al Covid 19 o in quarantena. Il congedo prevede un periodo di permesso retribuito dal lavoro, di durata pari al periodo dell’infezione o della quarantena.

Si tratta di un aiuto importante per moltissime famiglie, che altrimenti avrebbero avuto difficoltà a conciliare lavoro e famiglia. La validità è prorogata fino al 31 marzo e la domanda può essere inoltrata direttamente all’INPS. Vediamo come.

Per il nuovo congedo parentale basta un clic e c’è tempo fino al 31 di marzo

Come detto, il congedo parentale doveva scadere il 31 dicembre 2021. Ma il Decreto Legge numero 221 del 24 dicembre 2021 l’ha prorogato al 31 marzo. La vera novità, però, è che l’INPS sta sponsorizzando il portale per fare richiesta con un clic.

Attraverso il sito dell’INPS, nella sezione Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata, possiamo fare domanda in modo semplice e veloce. Per farla, abbiamo bisogno dello SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, possiamo fare domanda attraverso Contact center integrato o Istituti di Patronato. Ma il portale INPS resta l’alternativa più veloce.

