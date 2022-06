Non per tutti i segni il 2022 è, e sarà, un anno fortunato. Alcuni dovranno infatti aspettare quello venturo, ma la loro pazienza sarà ampiamente ripagata.

Il 2023 potrebbe essere un anno di svolta per il segno della Vergine. Infatti, quelli saranno mesi in cui la perseveranza non sarà uno sforzo, permettendogli di raggiungere obbiettivi spesso rimasti nel cassetto. Anche lo stress potrebbe darle la spinta decisiva, così da scegliere una volta per tutte quali sono le proprie priorità. Quindi, sarà il momento giusto per donare le cose che non le servono più e lasciare indietro cose, persone e situazioni che hanno un’influenza negativa.

Il 2023 sarà anche un anno di nuove opportunità sul lavoro e per la propria istruzione. Anche per questo le Vergini incontreranno tanti colleghi e persone interessanti. A proposito di persone interessanti, questo segno dovrebbe tenere gli occhi aperti, perché la sua anima gemella potrebbe essere dietro l’angolo. Per chi invece l’ha già trovata, sarà importante trovare il tempo per rallentare e passare il tempo insieme.

Questi 3 segni farebbero meglio ad aspettare il 2023 per avere soldi e amore perché sarà quello il loro anno fortunato

Il secondo segno che brillerà nel 2023 è quello del Cancro, per cui l’accento sarà posto sui rapporti personali. Anche sul lavoro, però, questo segno riuscirà a inanellare una serie di scelte vincenti che lo porteranno a eccellere sul lavoro.

Anche in questo caso, il Cancro potrà fare affidamento sulla sua leggendaria organizzazione per raggiungere gli obbiettivi che si è prefissato. Stavolta, però, riuscirà a prendere meglio la mira, riuscendo a capire meglio quello che vuole davvero. Marte, poi, farà il resto facendo aumentare la passione e l’intimità nelle coppie e nei rapporti leggeri.

Infine, il Toro, nonostante diversi momenti fortunati anche nel 2022, sarà al suo meglio il prossimo anno. Ci sarà, infatti, un lungo periodo all’insegna delle nuove esperienze o un ritrovato apprezzamento per la propria vita semplice e “ordinaria”. Infatti, anche nel nostro piccolo possiamo raggiungere degli obbiettivi che ci portano soddisfazione e la stima di amici e colleghi.

Attenzione, però, a non pensare solo al lavoro e a dare le giuste attenzioni anche alle persone che ci supportano ogni giorno e ci vogliono bene nonostante i difetti. In ogni caso, la motivazione del Toro darà i suoi frutti, portandolo a fare più soldi e investimenti fortunati. Forse nel 2023 questo segno potrebbe finalmente concedersi una vacanza unica, ampiamente meritata.

Quindi, questi 3 segni farebbero meglio ad armarsi di pazienza e stringere i denti per il resto dell’anno, per poter poi fiorire nel 2023.

Lettura consigliata

A sorpresa, sarebbero questi i 2 segni più intelligenti di tutto lo zodiaco