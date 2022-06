L’ultima settimana di giugno porta sulla scena un oroscopo scoppiettante, in linea con l’arrivo dell’estate. Infatti, presto il solstizio d’estate porterà diversi cambiamenti. Per alcuni segni questo potrebbe voler dire la fine di un periodo di magra molto stressante e l’arrivo della leggerezza.

Questo è sicuramente vero per i Gemelli, che verranno abbracciato da Venere dopo la calda protezione del Sole negli ultimi giorni. L’inizio dell’estate sarà quindi all’insegna dell’amore leggero, che ci risolleva dai problemi per imbarcarci, forse, nella classica avventura estiva.

3 segni dello zodiaco che incontreranno presto grandi ricchezze e fortuna in amore e sul lavoro secondo l’oroscopo

Cominciamo con il Cancro, a cui quest’ultima settimana di giugno porterà tanti miglioramenti. In effetti, l’ultimo periodo potrebbe essere stato ricco di malumori, incomprensioni e ostacoli, sia in campo sentimentale che sul lavoro. L’inizio dell’estate, però, ci invita a voltare pagina.

Si apre, infatti, un periodo di ottimismo, in cui il Cancro dovrà imparare ad abbracciare le nuove opportunità come vengono. Questo nuovo approccio sarà accompagnato dal Sole, nonostante l’interferenza di Marte. Infatti, il Cancro riuscirà a mantenere la calma anche nelle situazioni stressanti, rispondendo con un sorriso e la sua consueta etica sul lavoro.

Anche il Toro può sarà tra i segni fortunati di questo inizio estate. Il Sole in Cancro, infatti, gli darà una nuova spinta che gli porterà nuova energia. Insieme all’energia torna anche la tranquillità, anche perché avrà l’occasione di staccare brevemente la spina e potersi concentrare su sé stesso e il proprio partner.

Infine, i Gemelli, come detto, verranno favoriti da Venere, dopo un periodo positivo regalato dal Sole. L’inizio dell’estate sarà quindi all’insegna dell’amore e della sintonia. Questa potrebbe essere proprio l’occasione per distendersi dopo un periodo proficuo ma intenso. In più, Mercurio continua a esercitare la sua protezione su di loro.

Se, però, dovessimo descrivere questa settimana per i Gemelli in una parola, questa sarebbe “felicità”. È quindi il momento per immergersi nella soddisfazione di ciò che hanno raggiunto in questa prima metà dell’anno, per poi ripartire ancora più forti.

Sono quindi questi i 3 segni dello zodiaco che saranno presto baciati dalla dea bendata. Tanta fortuna e felicità non può che riflettersi sul nostro atteggiamento e perfino sul nostro aspetto. Noteranno, quindi, che sempre più persone saranno attratte da loro e chissà cosa questo può portare in futuro.

