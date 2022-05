Questi 3 scarti di cucina valgono oro per dire addio alla puzza delle scarpe e lo dicono pure le nonne

Dopo una giornata stancante e coi piedi doloranti, non vediamo l’ora di tornare a casa per metterci comodi sul divano. Peccato che prima ci sarebbe un problemino, di non poco conto, da risolvere. La puzza delle scarpe. Non basta metterle in balcone, convinti che il cattivo odore se ne andrà.

In effetti, questo è un problema riscontrato da tantissime persone. La domanda che ci poniamo è sempre la stessa. Il motivo per cui puzzano, nonostante la pulizia dei piedi. Ebbene, la risposta varia. Le scarpe puzzano perché, magari, sono di bassa qualità, oppure perché ricicliamo lo stesso paio di calze. Il piede suda e non traspira, e proprio per questo motivo possono formarsi dei batteri, i quali sono i responsabili del cattivo odore.

Sicuramente, la prima cosa da fare sarebbe quella di lavare le scarpe. Sarebbe più opportuno lavarle a mano e non in lavatrice, evitando così possibili errori di lavaggio. Non vorremmo mai che le nostre belle scarpe si rovinassero!

E se la puzza dovesse permanere? Potrebbe capitare, così come capita quando mettiamo gli asciugamani in lavatrice e continuano a puzzare. In questo caso, i rimedi della nonna ci tornano utili. Infatti, questi 3 scarti di cucina valgono oro.

Come lavare le scarpe

Innanzitutto, vi sono scarpe e scarpe. In questa sede trattiamo delle scarpe da ginnastica o sneakers, le quali sono anche quelle più indossate. Tra l’altro, andando incontro all’estate, questa guida può essere davvero utile.

Infatti, con l’estate, oltre ai sandali, usiamo spesso anche le scarpe in tela e quelle da ginnastica per allenarci. È molto più probabile che il piede sudi in queste circostanze, tra il caldo e le lunghe passeggiate. Prima di tutto, bisogna focalizzarsi sulle solette, da cui proviene il cattivo odore.

Prendiamo una bacinella con dell’acqua calda, aggiungiamo sapone di Marsiglia e bicarbonato e immergiamole. Lasciamo agire per circa 30 minuti. Trascorsi i minuti, strizziamo le solette per eliminare l’acqua in eccesso. Successivamente bisogna asciugarle all’aperto, ma rigorosamente in una zona ombrata.

Questi 3 scarti di cucina valgono oro per dire addio alla puzza delle scarpe e lo dicono pure le nonne

Con uno spazzolino o una spugnetta laviamo anche l’interno della scarpa, utilizzando lo stesso rimedio. A questo punto, passiamo al rimedio “fai da te”, in cui bisogna inserire all’interno della scarpa i 3 scarti di cucina. Visto che siamo quasi in estate, la frutta non manca. Ma i veri protagonisti della bella stagione sono sicuramente gli agrumi.

Ebbene, inseriamo la buccia dei limoni, delle arance e dei mandarini all’interno delle scarpe e posizioniamole sul balcone. In questo caso, anche una zona soleggiata andrà bene. Lasciamo agire anche per un’intera giornata.

Gli agrumi, infatti, non solo rappresentano dei profumatori eccezionali, ma eliminano i cattivi odori grazie alle loro proprietà antibatteriche. I rimedi della nonna sono sempre geniali.

Lettura consigliata

Avevano ragione le nonne sul non buttare l’acqua di cottura della pasta perché vale oro per queste 3 funzioni