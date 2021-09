Domani sono scadenze tecniche (le tre streghe) e solitamente queste rappresentano un punto di svolta. La tendenza dei mercati continua a essere ribassista ma questo fatto potrebbe cambiare le carte in tavola.

La data delle tre streghe, infatti, solitamente rappresenta un punto di arrivo e poi di successiva ripartenza. Potrebbe terminare domani questa fase ribassista iniziata a cavallo del meeting della BCE oppure la fase laterale degli ultimi giorni darà spazio ad un’ondata di sell off?

Domani le risposte.

Alle ore 18:25 della giornata di contrattazione del 16 settembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.631

Eurostoxx Future

4.151

Ftse Mib Future

25.695

S&P 500 Index

4.45939.

La previsione annuale proietta ribassi fino a oltre dicembre

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 10 settembre.

Cosa attendere da domani in poi?

Come erano le nostre previsioni per la settimana del 13 settembre?

Era attesa la formazione del massimo settimanale entro le prime ore di contrattazione di martedì, per poi vedere i prezzi scendere fino a venerdì. La previsione viene ancora confermata e quindi domani dovrebbe portare a nuovi ribassi e a far chiudere gli indici sui minimi settimanali. Ma cosa dobbiamo attendere dalle tre streghe? Come potrebbe svolgersi la giornata di contrattazione? Solitamente questi sono giorni di alta volatilità e per un’analisi accurata va monitorata soltanto la chiusura di giornata. Quindi, la nostra view è la seguente: per il momento la tendenza dei mercati continua a essere ribassista ma questo fatto potrebbe cambiare le carte in tavola facendo cambiare la direzione dei prezzi, come spesso è accaduto in passato.

Ecco i livelli da monitorare per la giornata del 17 settembre

Dax Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 16 settembre superiore a 15.791.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 16 settembre superiore a 4.211.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 16 settembre superiore a 26.065.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 16 settembre superiore a 4.486.

Quale operatività di trading mantenere per venerdì?

Mantenere le operazioni Short.

Si procederà per step.