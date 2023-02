Questi 3 borghi sono tra i più belli delle Marche e di tutto il centro Italia: ecco perché dovresti visitarli subito!

Si avvicina la primavera ed è il momento di programmare un gita fuori porta o una vacanza di qualche giorno. Se ci troviamo nel centro Italia il consiglio è quello di fermarsi nelle Marche. Nella zona della Val Mivola ci sono 3 borghi che dovremmo visitare almeno una volta nella vita.

Passano gli anni e le mode ma i borghi italiani restano una delle destinazioni più ambite al Mondo. Ogni borgo dello Stivale nasconde infatti una storia tutta da scoprire e merita di essere visitato. A maggior ragione se possiamo trovarne più di uno nella stessa zona a rendere le vacanze davvero indimenticabili. Oggi parleremo proprio di questo e ci sposteremo in Val Mivola, uno dei luoghi più belli e pittoreschi del Paese. E questi 3 borghi sono tra i più belli delle Marche e sono vicinissimi tra loro. Prepariamo i bagagli perché dovremmo visitarli prima che vengano presi d’assalto dai turisti.

Il mare in primavera è uno spettacolo a Senigallia

Iniziamo da uno dei borghi più famosi delle Marche e probabilmente di tutta Italia: Senigallia. Senigallia ospita una delle spiagge più belle del Paese ed è teatro di uno dei festival estivi più importanti al Mondo. Il luogo perfetto per ammirare il mare in primavera con i suoi splendidi colori. Ma in questo paese c’è molto di più da scoprire. Per gli amanti della storia e dei monumenti ci sono l’imperdibile Rocca Roveresca, il Foro Annonario e il Palazzo del Duca. Per chi ama le passeggiate ci sono le splendide vigne che circondano la cittadina.

Ostra è la meta perfetta per rilassarsi

Cerchiamo calma, tranquillità e silenzio? Ostra potrebbe essere la destinazione giusta per noi e la troveremo ad appena 20 minuti da Senigallia. Assolutamente da visitare il Santuario della Madonna della Rosa, un luogo magico e pieno di spiritualità. Non è l’unico. Meritano una tappa anche le vicine chiese dedicate a San Francesco e a San Rocco.

Il modo migliore per godersi l’atmosfera del borgo, però, è quella di camminare per il centro storico. I palazzi nobiliari, gli stretti vicoli e le mura ci resteranno impressi nel cuore.

Questi 3 borghi sono tra i più belli delle Marche: cultura e natura a Trecastelli

L’ultima tappa della nostra vacanza nel cuore delle Marche è Trecastelli, suggestivo borgo a 15 minuti di auto da Ostra. Se vogliamo alternare visite culturali e passeggiate nella natura, Trecastelli è davvero l’ideale. Da vedere ci sono il Museo Nori De’ Nobili e la Chiesa Parrocchiale di San Pellegrino. Per chi ama il contatto con la natura, invece, le tappe obbligatorie sono le Grotte Malatestiane e il Castello di Monterado. Qui troveremo splendidi giardini fioriti e un bosco davvero affascinante.