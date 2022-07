Gli ultimi due anni sono stati davvero durissimi per la cultura e il settore dello spettacolo in Italia. La pandemia di Covid 19 ha costretto gli organizzatori a cancellare o a rimandare gli eventi più importanti. Per fortuna, in questa estate la situazione sembra migliorata e lo Stivale si sta ripopolando di alcuni dei festival e manifestazioni più suggestivi al Mondo. E se non sappiamo quale scegliere, niente paura. Sono questi i 4 festival italiani che non possiamo perderci nei prossimi due mesi. Stiamo per scoprire eventi unici nel loro genere che ci faranno innamorare non soltanto per il programma e il cartellone.

Il Festival Musica sull’Acqua ci farà innamorare tra musica e natura

Il Lago di Como è una delle zone più ambite e amate dai turisti di tutto il Mondo. E quest’estate tra una visita negli splendidi borghi che costeggiano il Lario e l’altra, avremo la possibilità di goderci il Festival Musica sull’Acqua. Stiamo parlando di una delle rassegne di musica da camera più importanti del Pianeta, iniziata il 3 luglio e che si concluderà il 27. Se amiamo il connubio tra musica e natura è davvero imperdibile.

Un tuffo nel passato con i concerti di Tivoli

Il programma estivo organizzato dal FAI è da sempre ricchissimo. Quest’estate, però, c’è un appuntamento davvero imperdibile che si tiene al Parco Villa Gregoriana nei pressi di Tivoli. Dal 9 luglio nella splendida cornice della Villa inizierà una serie di concerti con musiche risalenti all’età di Gregorio XVI. Concerti che inizieranno sempre all’ora del tramonto creando un’atmosfera difficile da descrivere a parole.

I 4 festival italiani che non possiamo perderci a luglio e agosto tra concerti, natura e panorami da sogno

Siamo sempre stati affascinati dalla cultura statunitense degli anni ’40 e ’50? Allora non possiamo assolutamente perderci dal 30 luglio al 7 agosto il Summer Jamboree di Senigallia. Sulle sponde della costiera marchigiana arriva una 7 giorni di musica in strada, mostre, lezioni di ballo e molto altro. Il tutto a ritmo di swing, rockabilly e rock and roll.

Visitare Roma è sempre un’ottima idea. Quest’anno, però, c’è una ragione in più. Ovvero l’incredibile calendario del Rock In Roma 2022. Da qui al 30 luglio si alterneranno sui due palchi del Circo Massimo e dell’Ippodromo delle Capannelle i più grandi artisti della musica internazionale. Tra questi i Maneskin, Herbie Hancock, Caparezza e Patti Smith.

