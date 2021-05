Secondo i dati raccolti annualmente dall’ANSA, gli italiani sono letteralmente dipendenti dal caffè. Circa il 97% lo consuma assiduamente. In media, ogni italiano ne beve quattro tazzine al giorno, che significa più di cinque chili all’anno per persona. Ma siamo così certi che tutto questo caffè ci faccia bene?

Sempre più bevitori di caffè lamentano problemi di ogni tipo, causate soprattutto dall’eccessivo apporto giornaliero di caffeina. Le problematiche legate a un abuso di caffè possono essere molteplici. Si va dall’emicrania alla tensione muscolare, dalla nausea alla tachicardia, dall’ansia all’insonnia. Insomma, esagerare col caffè può avere serie ripercussioni sul nostro organismo.

Se non possiamo rinunciare a una scarica di energia quotidiana, possiamo facilmente rimpiazzare il caffè con cibi alternativi altrettanto energizzanti, consigliati da dietologi e nutrizionisti. Vediamone insieme quali.

Questi 3 alimenti salutari amici della dieta mediterranea sostituiscono il caffè e ci danno ancora più energia dal mattino alla sera

Prima alternativa salutare al caffè è la frutta con un alto apporto di carboidrati a rapida assimilazione. Lo zucchero presente in questi frutti svolge lo stesso effetto eccitante del caffè, attivando tutte le funzioni del cervello. Un esempio ottimo è la mela. Ogni mela contiene all’incirca 13 grammi di zucchero, che è la stessa quantità presente in un espresso.

Seconda eccellente alternativa al caffè sono le noci. Questa frutta secca è ricca di biotina, un vero toccasana per i deficit energetici e, allo stesso tempo, efficace per ridurre il colesterolo nel sangue. Dobbiamo però stare attenti al suo apporto calorico estremamente elevato: per questo, mai mangiarne più di 4 o 6 al giorno.

Terza golosa alternativa è il cioccolato fondente. Il cacao sollecita l’attenzione e acuisce la concentrazione. La teobromina rilascia energia gradualmente, senza il rischio di innalzare la frequenza cardiaca.

Altri consigli utili per evitare il caffè

Mele, noci e cioccolato fondente. Questi 3 alimenti salutari amici della dieta mediterranea sostituiscono il caffè e ci danno ancora più energia dal mattino alla sera. Ma non sono solo loro le alternative al caffè. Per mantenere alta l’attenzione e sentirci vitali per tutta la giornata, il consiglio generale è di seguire una dieta ricca di alimenti proteici e di bere è molta acqua. Le proteine rilasciano energia costantemente e lentamente, mentre una giusta idratazione aiuta a svolgere le funzioni dell’organismo senza “spegnersi” mai.

