Voglia di andare finalmente in vacanza? Oggi diamo uno spunto interessante per visitare uno dei luoghi più belli di Italia. Infatti spieghiamo perché questo noto borgo della costiera amalfitana conquisterà i nostri cuori con il suo mare cristallino, le sue spiagge bianche e il suo delizioso cibo. Scopriamo insieme dove si trova di preciso questa città.

La sua storia

Stiamo parlando di Praiano, città vicino ad Agerola e alla famosissima Positano. Sebbene questa località sia meno famosa di molte altre situate in questa zona, questo non significa che non valga la pena visitarla.

Praiano in antichità, all’epoca delle repubbliche marinare, era uno dei posti preferiti dai Dogi per andare in vacanza. Gli amanti delle spiagge si innamoreranno subito del mare limpido e pulito di Marina di Praia, perla di bellezza incastonata in una scogliera.

Un altro punto di interesse da non perdere è la torretta di avvistamento, all’epoca usata contro le incursioni navali dei Saraceni. Passeggiare lì vicino al tramonto è un’esperienza da non perdere, soprattutto se si è in compagnia della nostra dolce metà.

Il buon cibo

La costiera amalfitana è molto famosa anche per la sua offerta enogastronomica. Tutti noi, infatti, avremmo sentito parlare di un agrume tipico di queste zone, lo sfusato da cui si ricava il famoso liquore limoncello.

Inoltre, essendo una zona marittima, possiamo anche optare una vastissima scelta di prodotti ittici, tra cui le famosissime alici di Cetara.

Se ci spostiamo, poi, nell’area di Minori possiamo trovare gli “ndunderi”, ovvero un tipo di pasta simile agli gnocchi ma composta da farina, ricotta e noce moscata. In sintesi ecco perché questo noto borgo della costiera amalfitana conquisterà i nostri cuori con il suo mare cristallino, le sue spiagge bianche e il suo delizioso cibo.

Approfondimento

