Quando invitiamo i nostri amici per un aperitivo o un’apericena a casa spesso ci chiediamo cosa possiamo preparargli da bere.

Potremmo scegliere un cocktail dalla lista dei più famosi come uno Spritz, un Moscow Mule o un Martini.

Oppure potremmo preparare qualcosa di unico, frutto della nostra fantasia e adatto alla stagione in cui ci troviamo.

Manca un solo giorno e poi arriverà l’autunno e il cocktail che proponiamo s’ispira proprio a questa stagione.

Non solo per il suo colore, tra il rosso e l’arancio, ma anche per il prodotto che utilizzeremo.

Ecco, che, allora, con l’articolo di oggi scopriremo come preparare un profumatissimo cocktail con questo squisito frutto autunnale.

Il frutto della fortuna

Il profumatissimo e inebriante cocktail che andremo a preparare è a base di succo di melagrana.

La melagrana è il frutto che nasce dall’albero di melograno, tipico dell’autunno e che si inizia a trovare dai primi di ottobre.

Sicuramente tutti lo conosciamo perché è un frutto che porta fortuna e abbondanza.

La melagrana, però, ha anche delle proprietà nutrizionali fantastiche: è ricca di vitamina C ed E, di calcio, di fosforo, di potassio e di magnesio.

È, poi, un’ottima fonte di fibre, per questo può favorire una buona digestione e proteggere la salute dell’intestino.

Infine, migliorerebbe le difese immunitarie e la circolazione e apporterebbe benefici quando parliamo di riduzione del peso.

Ecco come preparare un profumatissimo cocktail con questo squisito frutto autunnale

Per preparare questo cocktail, leggero, profumato, gustoso e rinfrescante, servono pochi minuti e pochi ingredienti.

Inoltre, la ricetta che proponiamo è la porzione adatta per 6 persone.

Partiamo, allora, dagli ingredienti:

2 melagrane oppure 350 ml di succo di melagrane;

2 cucchiai di zucchero di canna;

200 ml di acqua tonica o acqua frizzante ghiacciata;

350 ml di prosecco.

Il procedimento è semplicissimo.

Se in casa abbiamo un estrattore, possiamo utilizzarlo per estrarre il succo dai chicchi della melagrana.

I chicchi, insieme alla polpa, vanno prelevati con un cucchiaio e poi inseriti nella macchina.

Viceversa, possiamo acquistare un succo già pronto magari scegliendone uno senza zuccheri aggiunti.

A questo punto lo dobbiamo versare all’interno di una caraffa aggiungendo lo zucchero di canna e mescolando per bene fino a farlo sciogliere.

Infine, versiamo anche la quantità di prosecco e l’acqua tonica.

Diamo un’ultima mescolata ed ecco che, in un battibaleno, il nostro cocktail sarà pronto.

Un suggerimento

Il profumatissimo cocktail a base di melagrana autunnale va servito freddo all’interno di un bicchiere con ghiaccio.

Prima di versare il liquido, possiamo bagnare il bordo con una fettina di arancia e poi passarlo nello zucchero.

Infine, per decorare, possiamo inserire all’interno della buccia di arancia a spirale e qualche chicco di melagrana.

Approfondimento

