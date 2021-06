In più di un’occasione, noi della redazione di ProiezionidiBorsa abbiamo scritto su quali possano essere delle letture piacevoli per accompagnarci in questa estate che sta per arrivare.

Aver un libro, specie se si è da soli, ci aiuta a prendere il sole o a goderci un momento di fresco facendoci evadere dalla realtà. Nelle prossime righe parleremo di altre due letture che non possono assolutamente mancare.

Questi 2 libri sono perfetti per godersi il sole in totale relax. Il riferimento è a “Avremo sempre Parigi” di Serena Dandini e “Senza volto” di Andrea Engheben.

Nel primo libro la conduttrice televisiva e autrice del libro guida il lettore in ordine “alfabetico” fra i percorsi della Ville Lumière.

Si parte dalla A di Arrondissement fino ad arrivare alla Z di Zinc, passando per la G di Gare fino alla V di Verne.

Nel secondo libro, invece, l’autore Andrea Engheben ci porta all’interno di un giallo ricco di tensione.

La storia è ambientata nella Venezia del XVIII secolo, in cui si narra che ci sia un personaggio ricco di mistero dal nome Fante di cuori. Questo entrerà impetuosamente nella vita di due persone.

La prima persona è Niccolò Salvier, membro dei servizi segreti veneziani, incaricato di scoprire chi ha ucciso l’ambasciatore francese. Quest’ultimo era stato mandato da Luigi XIV per trattare con il Doge.

La seconda è Angelica Baldan, giovane nobildonna sposata con Giovanni, patrizio che si dedica al commercio clandestino di tulipani. Le loro vite apparentemente tranquille, saranno sconvolte da una serie di eventi: intricati complotti, omicidi, amori, inseguimenti e rapimenti. Ciò che dovranno imparare i due protagonisti è sapere indossare diverse maschere che spesso noi stessi non sappiamo neanche di portare.

Sono proprio queste maschere che spesso celano verità che, invece, non dovrebbero restare segrete.

Due libri davvero molto suggestivi che sicuramente terranno il lettore molto attento mentre si gode un po’ di sole.