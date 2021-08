L’alimentazione e lo stile di vita sono fondamentali per aspirare ad una vita longeva e serena. Mangiare sano e in modo equilibrato può ridurre il rischio di tumori che continuano ad essere la seconda causa di morte tra la popolazione. Tant’è vero che è nel carrello della spesa che si fa scorta di questo antiossidante nemico del cancro. Tra i tumori più diffusi rientra il tumore del colon retto, addirittura nel mondo occidentale risulta il secondo tumore maligno più diffuso. In Italia, secondo i dati, ogni anno ne sono colpite circa 30 mila uomini e 23 mila donne. I fattori di rischio, oltre che genetici, sono un’alimentazione ricca di grassi animali e povera di fibre e uno stile di vita non corretto. Caratterizzato quest’ultimo da sedentarietà, abuso di alcol e fumo.

Stando alle ricerche scientifiche in merito, questi 2 antiossidanti insieme potrebbero allontanare il rischio del cancro al colon. In particolare, si tratta della combinazione di curcumina e resveratrolo dagli straordinari effetti antinfiammatori ed antiossidanti.

La curcumina, ingrediente attivo della curcuma, spezia indiana che si ricava dalle radici della pianta Curcuma longa, ha un’azione antinfiammatoria e combatte i radicali liberi. Così come il resveratrolo, sostanza che ritroviamo nell’uva, nelle more, nei mirtilli, dalle potenti capacità antiossidanti in grado di contrastare tumori e malattie cardiovascolari.

Atteso che la cattiva alimentazione è un elevato fattore di rischio per l’insorgenza del tumore al colon, è fondamentale volersi bene, prendendosi cura di sé. Inoltre, è di fondamentale importanza anche la prevenzione, infatti sono questi i 3 passaggi che salvano la vita dal cancro al colon retto. Integrare la dieta con alimenti che possano contrastarne la sopravvenienza è fondamentale. Secondo uno studio, la curcumina inibisce la carcinogenesi. Inoltre favorisce la soppressione della proliferazione e l’induzione dell’apoptosi delle cellule tumorali.

In generale, la curcumina costituisce l’agente ideale per prevenire e trattare le malattie del tratto gastrointestinale. Sempre secondo il medesimo studio anche il resveratrolo svolge un ruolo fondamentale per prevenire e contrastare il tumore al colon. Infatti grazie all’alta concentrazione di polifenoli, combatte i radicali liberi, sopprimendo lo sviluppo delle cellule tumorali attraverso la rimozione degli agenti ossidanti. Pertanto, la loro combinazione si è rivelata efficace nell’inibire la crescita di cellule tumorali di cancro al colon. Potrebbe diventare, in tal modo, un metodo naturale per la prevenzione o per la terapia di questo diffuso tumore. Ovviamente, sempre dopo aver consultato il medico.