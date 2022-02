A distanza di 20 anni dall’entrata in vigore dell’euro alcune monete possono valere molto più del valore facciale. Come una particolare moneta da 2 euro con l’effige del Papa che molti possono avere anche adesso in tasca. Si tratta, infatti di una moneta di uso corrente e che potrebbe valere moltissimo. Scopriamo le sue caratteristiche e quanto può valere.

Col passaggio all’euro, alcune monete in lire sono diventate rare e di conseguenza hanno assunto valori esagerati agli occhi dei collezionisti. Alcune monete da 5 lire coniate in un biennio particolare, possono raggiungere valori anche di oltre 2.000 euro.

Anche alcune monete in euro possono valere molto più del valore nominale. Eppure può capitare che una moneta da 1 euro, molto comune, non rara, sul web possa essere scambiata anche a 2.500 euro. Il suo incredibile valore è dato da una caratteristica che la renderebbe rara. In realtà si tratta di una semplice speculazione senza fondamento e un esperto non la pagherebbe più del suo valore effettivo.

Incredibile quanto possa valere questa moneta da 2 euro con l’effige del Papa e che tutti possono avere in tasca

Invece una particolare moneta da 2 euro con l’effige di un Papa varrebbe fino a 90 volte quello facciale. Quando l’euro entrò in vigore anche nello Stato del Vaticano, allora il Pontefice era Giovanni Paolo II. Tra il 2002 e il 2005 il Vaticano coniò 5 serie di monete che avevano in effige su una facciata il profilo di Papa Wojtyla. Le monete furono emesse negli anni 2002, 2003, 2004 e nel 2005. Nel 2002 lo Stato Città del Vaticano coniò 76.000 monete e nel 2003 ne fece 78.000. Invece nel 2004 e nel 2005 il numero delle monete da 2 euro coniate salì a 101.000 per anno.

Queste monete da 2 euro hanno un valore di molto superiore al valore nominale. Le monete di queste due ultime annate sono considerate non comuni secondo la scala della rarità. Se queste sono in condizioni di fior di conio possono arrivare a valere anche 50 euro. Invece i 2 euro coniati nel 2003 hanno un valore leggermente maggiore. I collezionisti considerano queste monete rare e se la condizione è fior di conio, il loro valore può raggiungere anche i 60 euro.

I 2 euro coniati nel 2002 sono quelli con il valore maggiore ed è incredibile quanto possa valere questa moneta. In base alla classifica della rarità, questi 2 euro sono molto rari. Se la loro condizione è fior di conio, il possessore può riuscire a venderli anche a 180 euro.

La cosa interessante è che alcune di queste monete sono ancora circolanti e quindi qualcuno le potrebbe avere in tasca anche in questo momento. Tuttavia in questo caso non potranno essere fior di conio e quindi il loro valore sarà più basso.