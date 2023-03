Queste uova di Pasqua costano meno di 20 e 10 euro e sono tra le migliori da comprare al supermercato: davvero sorprendente!

Pasqua si avvicina, è ora di scegliere l’uovo di cioccolato per i nostri figli o per noi stessi. Al supermercato se ne trovano davvero per tutti i gusti.

Marzo è arrivato ormai da una quindicina di giorni e per tanti sarà tempo di pensare a Pasqua. Non si tratta solamente di vacanze e di viaggi, ma anche di accontentare i bambini nelle loro richieste più classiche. Tra queste troviamo l’uovo di Pasqua, il classico uovo di cioccolata con dentro la sorpresa. I prezzi di queste uova possono variare molto a seconda della tipologia e della marca. Più che alla sorpresa, però, cerchiamo di guardare maggiormente alla qualità del prodotto che stiamo portando a casa.

Sicuramente i bambini terranno più al regalino che ad altro, eppure anche la cioccolata utilizzata per la produzione dell’uovo è importante. Questa, infatti, potrà essere utilizzata come dessert a fine pasto quando non si ha tempo o voglia di preparare qualcosa di dolce. Ma ecco quali potrebbero essere le uova di Pasqua migliori e in grado di accontentare tutti i gusti.

Quale scegliere?

Partendo dalle uova di Pasqua più particolari, si segnala l’Uovo Fior di Frutta al cioccolato bianco con cocco e limone della Lindt. Venduto a 25,20 euro, è una delle novità di questo anno. Chi non ama il cocco potrà acquistare la variante alla fragola, sempre della Lindt.

Per chi ama i sapori tradizionali c’è l’Uovo di Cioccolato Bacio di Dama da 600 g della Venchi a circa 50 euro. A prezzi inferiori, ma senza rinunciare alla qualità, possiamo trovare il Nocciolato della Novi al Gianduja a 21,90 euro. Come ogni anno, da non perdere il Bauli Grandi Firme a 28,99 euro.

Queste uova di Pasqua costano meno di 20 ma anche di 10 euro

Al supermercato possiamo anche trovare uova a meno di 20 euro, per chi preferisce spendere meno soldi. Tra le uova di questa tipologia potremmo scegliere l’Uovo Bauli con cioccolato al latte superiore, a circa 12 euro. Al medesimo prezzo gli onnipresenti e favolosi Kinder Gran Sorpresa. Ne esistono diverse tipologie a seconda del regalo che potrebbero contenere, dalle Winx al Jurassic World.

Uova a meno di 10 euro

Da ultime, poi, andremo a scoprire le uova di Pasqua a meno di 10 euro. In primis il Ferrero Rocher Pasqua d’Oro, a 9,99 euro. Ancora, l’uovo della Dolci Preziosi a 9,99 euro. Le uova della Balocco si inseriscono in questo segmento, con un prezzo che si aggira attorno gli 8,99 euro.

Nei vari supermercati, poi, si potranno scoprire via via diversi prodotti scontati. Questo ci permetterà di trovare l’uovo di Pasqua più conveniente anche a meno di 3 euro. Un caso è quello delle uova al Cioccolato vendute dalla Carrefour a 2,49 euro. Un prezzo davvero imbattibile. Queste uova di Pasqua costano meno di 20 e meno anche di 10 euro e sono davvero deliziose.