Ecco la Superstella del Superenalotto che aumenta le probabilità di vittoria e moltiplica i soldi vinti

Di recente, al Superenalotto è stato centrato il jackpot di 371 milioni di euro da una schedina che ha azzeccato i 6 numeri vincenti. Ovviamente i media hanno dato molto risalto alla notizia perché fare 6 è davvero difficile. Ma non è l’unico modo di vincere. Probabilmente molti sanno che si vince anche col 5, ma quanti sanno che si possono portare a casa dei soldi anche facendo 4, 3 oppure 2?

Ovviamente chi gioca al Superenalotto punta a fare 6, ma non è l’unica possibilità di vincita. La statistica dice che le possibilità di azzeccare un 5 sono 1 su 1.250.230, quelle di indovinare il 4 sono 1 su 11.907. La probabilità di fare 3 è 1 su 327 e di vincere col 2 è 1 su 22. Al momento dell’analisi le quote medie attese di vincita sono 32.000 euro con il 5, 300 euro col 4, 25 euro col 3 e 5 euro col 2. Può sembrare incredibile ma molti che fanno 2 o 3 non ritirano le vincite, probabilmente perché non se ne accorgono.

Ecco la Superstella del Superenalotto per vincere con più frequenza

Nel tempo il Superenalotto si è arricchito di nuovi modi di vincita per facilitare chi gioca a portare a casa qualche soldo. Per esempio si può giocare il numero Superstar. Ma come si gioca col Superstar e quanto si vince? Aggiungendo il numero Superstar alla schedina si può vincere se esce, indipendentemente dai numeri indicati nella giocata. In pratica, se esce il nostro numero Superstar e non abbiamo azzeccato neanche un numero della schedina, vinciamo comunque. Ma quanto?

Indovinando solo il numero Superstar si vincono 5 euro. Se si indovina anche un numero del Superenalotto la vincita è di 10 euro. Indovinando 2 numeri e la stella la vincita è di 100 euro. Chi indovina 3 o 4 numeri e la Stella vince la quota del 3 o del 4 moltiplicata per 100. Chi fa 5 al Superenalotto vince la quota spettante moltiplicata per 25 volte.

Conviene giocare la Stella al Superenalotto insieme alla giocata?

A questo punto la domanda viene spontanea: quando si gioca al Superenalotto conviene fare anche la giocata Superstar? La statistica ci dice che è così. Infatti, giocando una schedina base senza il Superstar, le probabilità di vincere sono 1 su 19. Giocando al Superenalotto con il Superstar aumentano a 1 su 16.

Quindi, per chi gioca, ecco la Superstella del Superenalotto che è particolarmente indicata per moltiplicare le vincite e renderle più frequenti. Più difficile giocarla per chi si affida ai sistemi di gruppo, perché sono schedine già precompilate. Magari si potrebbero scegliere quelle che mettono in gioco anche la Superstar.

Punti forti ma anche svantaggi delle giocate di gruppo

Le giocate di gruppo hanno la loro convenienza perché aumentano le probabilità di vincita mantenendo i costi limitati. Anche se poi i soldi vinti vanno ripartiti su tutti gli aderenti al sistema.

Infatti i vincitori dell’ultimo 6 hanno incassato circa la centesima parte della vincita. Cosa faranno con questa montagna di soldi? Qualcuno ci comprerà una casa, altri li impiegheranno per vivere di rendita e altri se li spenderanno tutti in brevissimo tempo.