Da questi piccoli semi nasce un olio molto ricercato e utilizzato per cucinare deliziosi piatti in stile orientale. Si tratta della pianta del sesamo, che produce dei fiori a capsula contenenti questi preziosi alleati per il benessere del corpo.

Questa è la pianta che regala piccoli semi incredibilmente benefici per la salute. Pare che 100 grammi di questi semi apportino al corpo ben quasi 18 grammi di proteine e 12 di fibre.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In pochi sanno che la pianta di sesamo è molto rustica e semplice da coltivare grazie a questi preziosi consigli.

Le caratteristiche di questa pianta

Si tratta di una pianta che ha origini indiane, ma che è possibile coltivare anche in Italia, specialmente nelle regioni del sud.

Il sesamo è una pianta annuale e molto resistente persino alla siccità. Non richiede grandi manutenzioni o grossi interventi di potatura. Le foglie sono naturalmente più sfoltite nella zona centrale per cui non occorrerà potare troppo la chioma. La pianta produce piccoli fiori a capsula che all’interno contengono proprio i semi di sesamo.

Bisognerà cogliere i fiori quando ancora non sono maturi, perché movimenti bruschi farebbero cadere i semi sul suolo. Si tratterebbe di un vero spreco perché ogni fiore contiene all’incirca 50 piccoli semini.

Il terreno ideale è arido e sabbioso e bisogna evitare i ristagni idrici che la pianta proprio non riesce a tollerare. Posizionare la pianta ben esposta al sole e raccogliere i fiori dopo l’ingiallimento delle foglie. Il periodo ideale è dopo 3 o 4 mesi dalla semina.

Questa è la pianta che regala piccoli semi incredibilmente benefici per la salute

Coltivare il sesamo è quindi conveniente perché la pianta richiede pochissime cure. I vantaggi sono prettamente per la salute.

Una volta raccolti i semi prima della maturazione, bisognerà seccarli al sole per completare la fase di maturazione. Basterà appenderli e, dopo poco tempo, ecco ottenuti preziosi semi di sesamo.

Il sesamo è ricco di fosforo, magnesio, Omega-3 e numerosissime vitamine. È da evitare in caso di allergie, ma, per chi ha la fortuna di poterlo consumare, deve sapere che il sesamo ha importanti benefici sul sistema cardiovascolare e sul colesterolo cattivo. I semi vanno inseriti in una dieta equilibrata e varia e riescono a contrastare stitichezza e gonfiore addominale.

Per tutte queste ragioni, insomma, coltivare il sesamo è davvero conveniente almeno quanto coltivare questa spezia che tutti usano molto spesso a tavola.