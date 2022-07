Le estati sempre più calde stanno mettendo a dura prova anche le piante più resistenti. Il sole, anche se fondamentale per la corretta crescita di fiori e vegetazione, spesso può trasformarsi in nemico mortale. Infatti, se quasi tutte le piante hanno bisogno di essere sistemate in luoghi luminosi, sono poche quelle che sapranno resistere al sole. La maggior parte delle piante, purtroppo, se sistemata in pieno sole si ritroverà con le foglie bruciate. Per questo motivo, se si dispone solamente di zone molto soleggiate sarà preferibile scegliere con la massima accuratezza le piante per abbellire balcone e giardino.

Oggi si andrà alla scoperta di 3 piante ideali per essere coltivate proprio al sole, dalla Bougainvillea alla Protea, passando per l’Osteospermum. Tutte piante resistenti al sole più intenso, anche nelle ore più calde della giornata.

3 piante fiorite da coltivare in giardino o su un balcone in pieno sole

La Bougainvillea è una delle classiche piante che si trovano al mare e nelle zone calde dell’Italia. Molto fiorita e dai colori spettacolari, è perfetta per essere sistemata al sole. Si tratta di arbusti rampicanti molto scenografici provenienti dal Sud America. Una pianta che non resiste al freddo invernale, per questo motivo nelle zone fredde potranno essere coltivate solamente in vaso. In questo modo si potranno riparare durante l’inverno. Bisognerà procedere con annaffiature solamente a terreno asciutto. Solitamente bastano le intemperie, tuttavia in caso di siccità prolungata sarà necessario procedere per evitare la perdita di foglie. Tra la primavera e l’autunno, poi, sarà bene procedere a concimazioni regolari.

Protea

La Protea è una pianta sempreverde molto diffusa in Sud Africa, capace di abbellire i luoghi con i suoi fiorellini. Sono piante molto robuste, capaci di adattarsi a qualsiasi terreno e che non necessitano di particolari cure. Le annaffiature dovranno essere regolari durante l’estate, meglio attendere che il terreno asciughi tra una annaffiatura e l’altra. Un paio di volte al mese, poi, sarà importante occuparsi della concimazione con prodotti adatti a piante da fiore. Online e in vivai specializzati si potranno acquistare diverse varietà di Protea da mettere a dimora in un luogo ben soleggiato. Il prezzo varierà a seconda della pianta, ma potrà aggirarsi sui 25 euro.

Osteospermum

Da ultimo si tratterà di una sorta di margherita africana, l’Osteospermum. I fiori di questa pianta sono di diverso colore, dal rosa al rosso passando per il viola. Una pianta che, come le altre due, è molto resistente al caldo e al sole. Ideale per abbellire anche i giardini al mare, dove poche piante resistono a vento e salsedine oltre che al caldo. Le irrigazioni dovranno avvenire regolarmente durante il periodo di fioritura, ma senza esagerazioni. Se coltivata in vaso, meglio evitare di fare seccare eccessivamente il terreno, ma anche limitare i ristagni idrici. Ecco, quindi, le 3 piante fiorite da coltivare in giardino ma anche sul balcone.

