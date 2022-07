La bellezza rasserena e rincuora. Quando si ammira un paesaggio, un tramonto, una cascata sembra che il tempo trascorri lento e tante belle emozioni ci pervadono. In piccolo, se abbiamo un balcone, un terrazzo o un giardino, possiamo ricreare un ambiente verde e fiorito. Con qualche attenzione vedremo presto crescere delle piantine. Si potrebbero anche abbellire degli angoli con dei fiori colorati.

Bisogna però fare attenzione nella scelta di cosa seminare o piantare. Ci sono infatti condizioni atmosferiche favorevoli e avverse a molte specie vegetali e un bravo vivaista potrebbe darci un buon consiglio. Tra tante, vediamo adesso 3 piante da giardino resistenti al sole e alle basse temperature.

Un bel rampicante

Quando si ha un giardino spesso si posizionano gazebo, tettoie in legno, staccionate, muretti, inferriate e tralicci. Per abbellirli una buona idea sarebbe coltivare delle piante rampicanti. Una di esse è il Trachelospermum jasmonoides o falso gelsomino. La famiglia di appartenenza è quella delle Apocynaceae.

Questo rampicante è semplice da coltivare e ha una crescita abbastanza veloce. I suoi fiori sono piccoli, bianchi e molto profumati e raggruppati. Questa pianta sempreverde ha una fioritura che inizia a primavera e si prolunga fino all’estate. Va bene un terreno comune e le annaffiature devono essere regolari. Il Trachelospermum resiste bene al caldo e al freddo e può stare al sole ma anche a mezz’ombra.

3 piante da giardino resistenti al sole e al freddo sempreverdi e perenni

Un’altra pianta da giardino è l’Achillea millefolium. I fiorellini sono raggruppati in mazzetti e i colori più diffusi sono bianco o rosa. L’Achillea deve il suo nome al mitico Achille dato che, secondo alcune storie, se ne serviva per curare le ferite. In effetti tuttora l’Achillea viene usata come pianta officinale per diverse funzioni.

Il terreno può anche essere povero di nutrienti e l’esposizione consigliata è al sole. Questa pianta perenne resiste bene in estate e anche all’inverno. In genere l’Achillea ha bisogno di poca acqua. Infine, se cerchiamo un arbusto sempreverde da tenere in giardino potremmo scegliere il ginepro nano. Anche in questo caso questa pianta trova impiego in campo erboristico, in particolare si usano le sue bacche.

Il ginepro nano si può coltivare al sole ma anche a mezz’ombra e richiede un terreno asciutto e abbastanza povero. Per quanto riguarda le irrigazioni, se la pianta è ancora giovane, bisogna annaffiarla in modo regolare, altrimenti di rado.

Per abbellire uno spazio esterno basta fare scelte accurate tra le piante con o senza fiori. Stare in giardino, poi, sarà ancora più rigenerante.

