Ricette veloci per fiori di zucca ripieni al forno e non fritti in pastella

Con i prodotti di stagione si possono preparare tanti piatti gustosi. Certe volte possiamo trovare ispirazione dai libri di cucina ed eseguire ricette elaborate. Altre volte, invece, bastano pochi ingredienti e qualche minuto per portare a tavola qualcosa di squisito. Per un antipasto o un contorno stuzzicanti possiamo usare ogni tanto i fiori di zucca. Potrebbero pure essere un’idea per un secondo piatto veloce e scenografico.

Prima di utilizzarli dobbiamo privarli di qualche fogliolina esterna e in caso accorciare il gambo. Poi, allargando il fiore con le dita, passiamoli sotto l’acqua corrente per lavarli. In seguito, togliere l’eventuale pistillo e metterli su un canovaccio o una carta casa ad asciugare. Ora scopriamo alcune ricette veloci per fiori di zucca ripieni da cuocere al forno.

Un’idea sfiziosa e semplice

Per 4 persone occorrono:

12 fiori di zucca;

100 g di prosciutto cotto;

150 g di mozzarella;

maggiorana;

pangrattato;

olio extravergine d’oliva;

sale.

Pulire i fiori di zucca, lavarli e asciugarli. Ora tagliare a pezzetti la mozzarella e a striscioline il prosciutto e riempire i fiori. Tritare la maggiorana e mescolarla al pangrattato. Ora ungere bene i fiori di zucca e salarli. Dopo bisognerà passarli da ogni lato nel pangrattato. Sistemarli su una teglia con carta forno e versarvi un filo d’olio. Cuocere a 170 gradi in forno per circa 20 minuti.

Un ripieno sostanzioso

Di solito i fiori di zucca si preparano in pastella e si friggono nell’olio. Se invece li cuociamo in forno, otterremo un piatto delizioso e meno unto. Per prepararli in un modo sostanzioso procuriamoci 15 fiori di zucca, del pane raffermo ammollato, 200 g di carne macinata, olio d’oliva. Inoltre ci serviranno del pangrattato, sale e pepe, un po’ di Parmigiano grattugiato e un uovo. Dopo aver pulito i fiori di zucca, mescoliamo la carne macinata con il pane ammollato e strizzato, l’uovo e il resto degli ingredienti. Formiamo delle polpettine e riempiamo i nostri fiori. Oliamoli, passiamoli nel pangrattato e cuociamoli in forno per 20 minuti a 180 gradi. Per un pranzo o una cena, quindi, senza usare la padella si possono preparare dei piatti saporiti.

Ricette veloci per fiori di zucca ripieni al forno e non fritti in pastella

I fiori di zucca freschi hanno un bel colore e non sono molli. Se volessimo conservarli dobbiamo sapere che nel reparto del frigo dove mettiamo la verdura durano poco. Un modo per farli durare consisterebbe nel congelarli impastellati. Mescoliamo, quindi, 100 g di farina con 150 ml d’acqua, poi uniamo un uovo e il sale. Immergiamo i fiori già puliti e asciutti nella pastella, sistemiamoli su un foglio di carta forno e congeliamo. Appena si saranno induriti, mettiamoli in una vaschetta con coperchio e di nuovo in freezer. Quando vorremo gustarli, li tireremo fuori per scongelarli in tempo e poi friggerli.

Lettura consigliata

Rendere digeribile il cetriolo e togliere l’amaro per mangiarlo in questi modi