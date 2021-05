Ci sono 3 isole vicino all’Italia, bellissime, dove è possibile fare una vacanza da sogno a basso costo. Ma non solo, sono posti ideali per andarci a vivere. Infatti hanno un costo della vita ridotto rispetto al nostro Paese, il clima ideale tutto l’anno e una buona qualità dei servizi. Mete molto amate dai pensionati e da chi vuole iniziare una nuova vita meno stressante e più divertente, lontano dall’Italia.

Sono Malta, le Baleari e le Canarie. Per una vacanza al mare esclusiva e da sogno con costi alla portata di tutti queste 3 meravigliose isole sono perfette. Le prime due sono nel Mediterraneo e raggiungibili con poco più di un’ora di volo dall’Italia. Le Canarie sono nell’Oceano Atlantico, al largo delle coste del Marocco. Per raggiungerle dall’Italia occorrono circa 4 ore di volo.

In genere chi si trasferisce in queste isole le conosce già per averci fatto più settimane di vacanza. Si inizia così, con una vacanza, poi un nuovo viaggio e poi ci si innamora del posto. Infine ci si trasferisce.

Malta fa parte dell’Unione Europea. La piccola isola al centro del Mediterraneo, è un luogo ideale per una vacanza fuori dalle classiche mete marine, spesso affollate e costosissime, dell’Italia. Si possono trovare pacchetti vacanza da 7 notti più volo a partire da poche centinaia di euro. E grazie al clima si può fare il bagno anche a ottobre.

Anche le Baleari e le Canarie fanno parte dell’Unione Europea, essendo isole appartenenti alla Spagna. Le prime sono tra le mete più ambite di tutto il Mediterraneo. Chi vi fa una vacanza può trovarsi relax, ma anche divertimento e trasgressione. Frotte di turisti, come spiagge assolutamente isolate. Le attrazioni naturalistiche non mancano, ma vi sono anche attrazioni culturali. Il pacchetto vacanze con volo e 7 notti parte da prezzi leggermente più costosi di quelli per Malta.

Infine le Canarie. Il costo della vita molto conveniente, il clima ideale tutto l’anno e la bellezza del paesaggio, ne fanno una delle mete turistiche preferite. Ma anche un posto dove sempre più italiani decidono di trasferirsi. I pacchetti vacanze con volo e 7 notti sono alla portata veramente di tutti e sui valori di quelli per Malta. Inoltre il clima mite tutto l’anno permette di fare una vacanza anche lontano dai classici due mesi estivi di luglio e agosto.

