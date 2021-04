La primavera è la stagione in cui tutto prende vita. Fiori e piante iniziano la loro scalata verso la fioritura e animali di ogni tipo escono per godere di tutto il calore dei raggi solari. Dopo aver spiegato come allontanare in modo naturale le talpe dal giardino, la Redazione torna sul tema “ospiti indesiderati” per risolvere un altro problema comune. Queste soluzioni sono perfette per sbarazzarsi di bisce e piccoli rettili che infestano il giardino in modo semplice e immediato. Prima però ecco qualche accortezza imprescindibile.

L’importanza della prevenzione

Bisce, lucertole e piccoli rettili tendono a infestare il giardino quando trovano in esso un rifugio sicuro. La prevenzione diventa allora un’arma potente contro la loro presenza. Una buona regola è sempre quella di mantenere in ordine l’esterno dell’abitazione, evitando cumuli di materiale organico di ogni tipo.

Nonostante l’arrivo della bella stagione le bisce cercano ancora rifugi caldi e sicuri. È preferibile poi piantare vicino casa specie vegetali che crescono in altezza e non tendono a rimanere basse.

Le piante con tronchi piuttosto alti sono sempre la scelta giusta per evitare l’incontro con questa tipologia di ospiti indesiderati. Ma tutte queste soluzioni sono perfette per sbarazzarsi di bisce e piccoli rettili che infestano il giardino.

Agire sull’olfatto

Bisogna precisare che le bisce o gli altri piccoli rettili come le lucertole sono abbastanza innocui. Poiché però non tutti sono propensi ad avere il giardino invaso dalla loro presenza ecco qualche soluzione. La chiave di tutto è agire sull’olfatto.

Deterrente olfattivo

Basterà mescolare qualche cucchiaio di cannella con la stessa quantità di chiodi di garofano e aggiungere poca naftalina. L’azione combinata di questi 3 elementi terrà lontani questi ospiti indesiderati. Suggeriamo di collocarli in un luogo nascosto del giardino, anche in più punti.

La naftalina non va collocata a contatto con piante o prato per non seccarli. Qualora in giardino fossero presenti animali domestici consigliamo di eliminarla. Il solo impiego di cannella e chiodi di garofano sarà sufficiente.

Componente oleosa

In alternativa è possibile aggiungere anche dell’olio d’oliva o di semi. Questo consentirà di avere una soluzione liquida da poter vaporizzare direttamente su muri o in punti nascosti del giardino. Suggeriamo però prima di far macerare gli odori per qualche ora.

Questa è una valida alternativa ai deterrenti olfattivi che è possibile acquistare in agricola oppure online. Il vantaggio è un prodotto un po’ più naturale ma altrettanto valido.