Altro che attaccare nastrini luminosi sui terrazzi. Altro che mettere piante di peperoncino o simili. Esiste un sistema all’avanguardia con cui diremo finalmente addio ai fastidiosi piccioni. Solitamente per evitare di avere la cacca di piccione o di qualsiasi altro animale sul terrazzo si usano moltissimi metodi fai da te. Metodi usati anche per salvare i capi stesi in balcone.

Gli escrementi

I piccioni per quanto si possano pensare uccelli innocui, in realtà sono un pericolo per l’essere umano. Non perché sono animali aggressivi, ma perché portano molte malattie, come la salmonella o i coliformi. Per questo è assolutamente importante non entrare a contatto con questi uccelli e soprattutto con le loro feci. A tutto questo aggiungiamo anche la possibilità di avere gravi reazioni allergiche causate dalle zecche o gli acari dei piccioni. Insomma è meglio stare lontani dai piccioni.

Sistema all’avanguardia con cui diremo finalmente addio ai fastidiosi piccioni

Fortunatamente ci viene in soccorso la tecnologia. In questo modo potremo dire addio ai piccioni sui tetti delle case, senza ricorrere a metodi fai da te che spesso purtroppo non funzionano. Infatti esistono dei servizi di biosanificazione che si occupano proprio dell’allontanamento dei piccioni sui tetti.

Un’opzione molto valida è quella di istallare un impianto elettrostatico sui tetti. Consiste in barre in acciaio che vengono posizionate dove solitamente si posizionano i piccioni: quindi cornicioni, gronde e via dicendo. Possiamo dire che funziona più o meno come le recinzioni delle mucche in montagna. Infatti i piccioni posizionandosi su queste barre percepiranno quel luogo come pericoloso grazie all’impianto elettrostatico.

Questo è un metodo molto innovativo per dire addio ai piccioni. Si può istallare su moltissimi tipi di costruzioni, anche ad esempio su chiese o monumenti. In questo modo la città sarà più pulita, i balconi delle case saranno più puliti e potremo dire addio ai piccioni.

