Una perfetta manicure è l’elemento indispensabile di una mano giovane e curata, che dimostra molti meno anni di quelli effettivi. Non importa che si tratti di unghie lunghe o corte, neutre o super colorate. Già il fatto di realizzare una semplice Nail Art sulle unghie è sinonimo di ricercatezza e cura della persona.

Ma queste scintillanti unghie del momento sono il vero trend autunnale da sfoggiare subito per avere finalmente unghie al top. La colorazione è particolarissima e ricorda la nuance di una pietra molto famosa. Ecco di cosa si tratta e come sfoggiare unghie meravigliose e una manicure da invidia grazie a questa velocissima guida.

Si chiama Golden Ambra il colore raggiante per unghie immediatamente curate

Ambra come la pietra famosissima e Golden come i riflessi di luce oro che completano questa Nail Art. Questo perfetto colore autunnale saprà conferire alla mano una certa luce particolare.

L’ambra è un colore a metà tra l’arancio e il marrone e diventa Golden quando piccoli fasci di luce dorata attraversano questo colore autunnale. Realizzarla è anche abbastanza semplice e il risultato è perfetto per questo periodo dell’anno.

Qualcuno sceglie di abbinare giusto una o due unghie dorate e sfoggiare il Golden Ambra sulle restanti. Le interpretazioni di questa tendenza sono, però, tantissime e vale la pena conoscerle tutte.

Mentre quest’altra tecnica risolve finalmente il problema di dover scegliere lo smalto, le Golden Ambra fanno ancora di più. Esse sono perfette in abbinamento ad accessori color oro o bronzo ed è possibile personalizzarle anche con qualche riflesso più scuro.

Il consiglio è anche di provare la variante marmorizzata, che fonde color caramello, arancio, oro antico e appena un po’ di nero.

Chi non ha paura di apparire può pensare di applicare anche piccoli gioielli sull’unghia come borchie o semplici pietre tono su tono. Ma la vera rivoluzione è l’effetto “marble“, una sorta di marmorizzato davvero scenografico per unghie e mani.

Come personalizzare ulteriormente questo colore

Una formula potrebbe essere anche quella grafica, utile per sfoggiare il Golden Ambra su circa metà dell’unghia. Sulla restante metà è possibile applicare un tono molto chiaro come il rosa naturale o l’avorio. Poi basterà separare i due colori con un filo perfettamente dritto di colore oro.

