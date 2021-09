Non è un segreto che mantenere un’auto sia una scelta piuttosto costosa. Tra le varie spese da pagare la più importante è sicuramente quella riservata al carburante. Eppure, esistono dei modi per risparmiare. In un precedente articolo abbiamo visto come dimenticarsi di cambiare questo economico componente dell’auto possa far salire i consumi, e quindi i costi. Oggi invece parleremo di alcuni rifornitori che hanno fatto una scelta particolare. Queste pompe di benzina a basso costo sono poco conosciute ma ci faranno risparmiare tantissimo grazie alle loro tariffe vantaggiose. Queste si trovano in quasi tutta Italia e sono accessibili a tutti. Le chiamano pompe bianche o pompe “no logo”. Ed è proprio qui che sta il segreto dietro ai prezzi più bassi per benzina e diesel.

Queste pompe di benzina a basso costo sono poco conosciute ma ci faranno risparmiare tantissimo

Le pompe bianche sono dei distributori di benzina e diesel che non sono affiliate alle grandi multinazionali. A volte sono addirittura indipendenti. Questo gli permette di risparmiare un’enorme quantità di denaro sulle royalties dovute alle grandi aziende sul venduto. Oltretutto spesso queste riescono a risparmiare anche per i costi più bassi sulla manodopera. Infatti molti di questi distributori sono automatici e senza personale. In più si riforniscono all’ingrosso, permettendo di trovare ogni volta le tariffe più vantaggiose. Quindi, una volta che diminuiscono i costi per le pompe di benzina, queste sono in grado di abbassare i prezzi anche per i consumatori. Non si tratta di una fetta di distributori piccola come si potrebbe pensare. Infatti le pompe bianche sono dislocate in oltre 7.000 sedi in quasi tutto il Paese. Per scoprire qual è la più vicina noi basta consultare il sito pompebianche.it.

Quanto si risparmia con le pompe bianche?

Arriviamo al punto saliente. Quanto si risparmia davvero con le pompe bianche? Si stima che il risparmio sia mediamente di 10 centesimi al litro. Si tratta di un distacco considerevole rispetto agli altri distributori. Se pensiamo che spesso allunghiamo la strada per differenze di pochi centesimi sulle tariffe da un distributore all’altro, vale la pena di farlo per 10. Secondo i dati di SOS Tariffe, la spesa media di un italiano per la benzina è di 797 euro. In alcune Regioni poi i costi lievitano sino a 1.174 euro. Se poi siamo fra i tanti italiani che devono viaggiare spesso in auto per lavoro, il risparmio che ne risulta non è certo da ignorare.

Un’altra opzione per un risparmio davvero considerevole ormai è l’auto ibrida o elettrica. I prezzi d’acquisto di abbassano sempre di più, senza considerare l’Ecobonus. Proprio a settembre infatti è arrivata l’attesissima auto elettrica più economica sul mercato e adatta a tutti.