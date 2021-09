Nel weekend abbiamo scritto che se a fine mese verranno rotti al ribasso determinati supporti si potrebbe scendere anche per diversi mesi. Ieri, un forte sell off, oggi un rimbalzo vicino ai massimi di ieri. Come regolarsi? Forte rimbalzo dei mercati e ora quali sono i livelli da monitorare?

Ieri sono stati centrati i primi obiettivi ribassisti proiettati per la settimana e per il movimento ribassista iniziato intorno al 10 settembre. Alle ore 20:28 della giornata di contrattazione del 21 settembre, abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.301

Eurostoxx Future

4.069

Ftse Mib Future

25.005

S&P 500 Index

4.358,73.

La previsione annuale ha girato al ribasso dalla prima decade di agosto

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 17 settembre.



Quali sono le nostre previsioni per la settimana in corso?

Atteso il massimo fra lunedì e martedì, per poi assistere a nuovi ribassi fino alla giornata di venerdì. Il rimbalzo odierno andrà valutato con attenzione in quanto potrebbe portare a un’inversione rialzista settimanale.

Forte rimbalzo dei mercati e ora quali sono i livelli da monitorare

Ecco i livelli da monitorare per la giornata del 22 settembre e per la settimana in corso:

Dax Future

Primo indizio rialzista con la chiusura giornaliera del 22 settembre superiore a 15.493. Tendenza ribassista che potrà durare fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore ai 15.776. Obiettivo primo a 14.340/13.945 da raggiungere per/entro il 5 ottobre.

Eurostoxx Future

Primo indizio rialzista con la chiusura giornaliera del 22 settembre superiore a 4.102,5. Tendenza ribassista che potrà durare fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore ai 4.184. Obiettivo primo a 3.769/3.412 da raggiungere per/entro il 5 ottobre.

Ftse Mib Future

Primo indizio rialzista con la chiusura giornaliera del 22 settembre superiore a 25.175. Tendenza ribassista che potrà durare fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore ai 25.910. Obiettivo primo a 23.260/22.000 da raggiungere per/entro il 5 ottobre.

S&P 500 Index

Primo indizio rialzista con la chiusura giornaliera del 22 settembre superiore a 4.472. Tendenza ribassista che potrà durare fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore ai 4.493. Obiettivo primo a 4.102/3.795 da raggiungere per/entro il 5 ottobre.

Quale operatività di trading mantenere per mercoledì?

Il rimbalzo odierno non ha cambiato ancora la tendenza in corso. Mantenere le operazioni Short.

Si procederà per step.