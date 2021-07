I prezzi di benzina e diesel sono nuovamente in rialzo. Le nostre tasche ne risentono, ma cosa possiamo farci? Non tutti abbiamo la possibilità di viaggiare in bicicletta e guidare l’auto è spesso necessario. Ci sono però tanti espedienti che possiamo adottare per ridurre i consumi. ProiezionidiBorsa ha già trattato ampiamente l’argomento, per questo offriremo qui un breve riassunto. Successivamente, parleremo di 1 modo semplicissimo per risparmiare carburante continuando a guidare.

Come risparmiare carburante

Se vogliamo risparmiare sul nostro carburante ci sono tanti comportamenti che dobbiamo adottare. Prima di tutto, dobbiamo cercare di mantenere un’andatura costante senza accelerate o frenate brusche e cambiando la marcia il meno possibile. Evitiamo anche di appesantire la macchina con oggetti inutili, come ad esempio il portaoggetti sul tettuccio. Cerchiamo di tenere i finestrini chiusi, perché questo aumenta l’attrito e quindi l’aria fa resistenza contro la macchina. In ultimo, è meglio limitare di usare continuamente l’aria condizionata, dal momento che è questa sottrae energia al motore.

1 modo semplicissimo per risparmiare carburante continuando a guidare

Tutti quelli che abbiamo appena descritto sono dei comportamenti davvero utili per la riduzione dei consumi. Ce n’è un altro però a cui pochissimi pensano e che può farci risparmiare fino al 10% del carburante. Il segreto è dentro una scatola nel cofano della nostra auto. Si tratta del filtro dell’aria.

Può sembrare che questo non abbia niente a che fare col motore e la quantità di carburante, eppure è proprio così. Infatti, l’aria è un elemento essenziale per la combustione che deve avvenire all’interno del motore per mettere in marcia l’auto. Quindi, se il filtro è sporco entrerà meno aria nel motore.

Ciò vuol dire che questo dovrà utilizzare più carburante per ottenere la stessa forza esplosiva. Consigliamo quindi di controllare e sostituire più spesso il filtro dell’aria. Dopotutto, non si tratta di una grande spesa dal momento che un filtro a pannello in carta generalmente costa intorno ai 25 euro.

Come sostituire il filtro dell’aria

Sostituire il filtro dell’aria nella propria auto è davvero semplice. Questo si trova all’interno di una scatola generalmente posizionata sopra il motore. Apriamola ed estraiamo con attenzione il filtro sporco all’interno. Puliamo con attenzione la vaschetta utilizzando l’aspirapolvere e un panno umido. Adesso non ci resta che reinserire il filtro facendo attenzione che le frecce di direzione dell’aria siano nella stessa posizione di prima. Un piccolo sforzo per un grande risparmio.

